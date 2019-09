Messerstecherei mit einem Verletzten in Tölz

In Bad Tölz hat es am Samstag eine Messerstecherei mit einem Verletzten gegeben. Es werde derzeit ermittelt, bestätigte die Polizei, momentan gibt es aber noch keine detaillierten Informationen.

Bad Tölz - Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd bestätigte, hat es am Samstagabend im Tölzer Stadtbereich eine Messerstecherei gegeben. Als Alarmierungszeit wird 22.43 Uhr genannt. Bei der Messerstecherei hat es einen Verletzten gegeben. Wie schwer, ist unklar. Zu weiteren Details wollte sich das Polizeipräsidium am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht äußern. Die Kripo sei noch vor Ort. Es soll am Sonntag noch einen Pressebericht geben.

Christoph Schnitzer