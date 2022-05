Neuer Knabenchor-Chef vor seinem ersten Konzert in Bad Tölz: „Für mich gibt es nichts Schöneres“

Von: Christiane Mühlbauer

Der Tölzer Knabenchor gibt an Christi Himmelfahrt ein Konzert in der Tölzer Stadtpfarrkirche. (Archivfoto) © Jan Roeder

Vor dem Knabenchor-Festival: Der neue Künstlerische Leiter Michael Hofstetter erinnert er sich im Interview an ein unvergessliches Erlebnis in Bad Tölz.

Bad Tölz – Von Mittwoch, 25., bis Sonntag, 29. Mai, findet wieder das Knabenchorfestival in der Kurstadt statt. Zum ersten Mal kann man dabei Michael Hofstetter, den neuen Künstlerischen Leiter des Tölzer Knabenchors, vor Ort erleben. Er hat in kommender Zeit mit dem Chor einiges vor, wie er im Interview berichtet.

Michael Hofstetter fing in Corona-Zeit beim Knabenchor an

Herr Hofstetter, in der schwierigen Corona-Zeit sind Sie Künstlerischer Leiter des Knabenchors geworden. Unter welchen Umständen haben Sie die Arbeit mit den Kindern beginnen können?

Als wir vor gut sechs Monaten zum ersten Mal überhaupt wieder gemeinsam proben konnten, durfte nur eine kleine Anzahl von Buben anwesend sein, und wir standen in einem großen Raum mit viel Abstand und vor offenen Fenstern. Aber das ist immer noch besser, als online zu proben. Gemeinsame Probenarbeit ist die Lebensader eines Chores.

Michael Hofstetter ist seit 2021 Künstlerischer Leiter des Tölzer Knabenchors. © Pelke

Was ist Ihnen besonders aufgefallen?

Mir ist eines aufgefallen: Nämlich, dass ja eigentlich die älteren Kinder, also jene so um die 13, normalerweise die Tutoren sind für die Jüngeren. Die Elfjährigen zum Beispiel hören und schauen, was die Großen so machen, und die erfahrenen Buben nehmen mit ihrem Erfahrungsvorsprung bei den Konzerten beziehungsweise als Solisten die Jüngeren quasi mit. Das war in der Corona-Zeit komplett unterbrochen, und das muss jetzt erst wieder wachsen. Aber da bin ich ganz zuversichtlich.

Erstes Tölzer Konzert von Michael Hofstetter beim Knabenchor-Festival

Beim Knabenchorfestival kann man Sie zum ersten Mal in Bad Tölz persönlich mit dem Chor erleben. Ist der Zeitpunkt Zufall oder Absicht?

Dass mein erstes Konzert in Tölz auf das Festival fällt, ist in der Tat Zufall im Terminkalender. Ich mache ja auch noch andere Sachen, etwa die Leitung der Gluck-Festspiele. Die Arbeit beim Knabenchor mache ich nicht alleine, sondern Konzertchor 1 leite ich zusammen mit dem nicht zu ersetzenden Christian Fliegner, einst selbst legendärer Solist im Chor. Er ist die führende Kraft in der Ausbildung. Einen Besseren als ihn an meiner Seite könnte ich mir nicht wünschen.

Christian Fliegner ist Tölzer. Haben Sie auch einen besonderen Bezug zu dieser Stadt?

Ich habe Anfang der 1980er-Jahre mal als Student mit Kommilitonen eine kleine Opernproduktion ins Leben gerufen, „Bastien und Bastienne“ von Mozart. Die haben wir am Gasteig, aber auch in Bad Tölz im herrlichen historischen Kurhaus aufgeführt. Die Aufführung in Bad Tölz war am 5. September. Ich kann mich deshalb daran erinnern, weil ich am 6. September Geburtstag habe, und wir haben dann reingefeiert. Das habe ich in sehr schöner Erinnerung.

Knabenchor kann Klangfarben als einziges Ensemble der Welt so abbilden

Was haben Sie in den kommenden Jahren mit dem Tölzer Knabenchor alles vor?

Zurzeit proben wir für eine CD, die im August aufgenommen wird. Es geht um Motetten der Familie Bach. Im kommenden Jahr werden wir die „Petite Messe Solennelle“ von Rossini einstudieren, und zwar mit zwei historischen Flügeln aus der Zeit um 1815 und einem historischen Harmonium. Wir führen es in kleiner Besetzung mit einer Sopranistin und einem Countertenor auf. Der Tölzer Knabenchor ist das einzige Ensemble der Welt, das diese historischen Klangfarben in kleiner Besetzung abbilden kann, genau so, wie Rossini sich das vorgestellt hatte. Für mich gibt es nichts Schöneres, als diesen Klangfarben nachzuspüren. Und ich habe selbst noch nie ein historisches Harmonium aus dieser Zeit gehört. Für mich ist das eine klanglich-musikalische Entdeckungsreise, und ich bin selbst schon sehr neugierig auf diese neuen Erfahrungen.

Infos zum Konzert des Tölzer Knabenchors:

Das Konzert des Tölzer Knabenchors mit Michael Hofstetter findet am Feiertag Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 26. Mai, um 19 Uhr in der Tölzer Stadtpfarrkirche statt. Aufgeführt werden Motetten von Johann Sebastian Bach sowie aus dem Altbach’schen Archiv. Tickets und Infos über alle weiteren Konzerte des Knabenchorfestivals bei der Tourist-Info und der Telefonnummer 0 80 41/78 67 15 und im Netz auf www.bad-toelz.de im Bereich „Veranstaltungen“.

