Ein Stern für den Tölzer Gastronom Erich Schwingshackl 

Bad Tölz hat wieder einen Vorzeigekoch. Erich Schwingshackl hat am Dienstag einen Michelin-Stern verliehen bekommen. Der 50-jährige Koch führt zusammen mit seiner Frau Katharina seit dem 1. Dezember 2018 das Restaurant „Schwingshackl Esskultur“ im ehemaligen Alten Fährhaus an der Isarlust.

Bad Tölz - Für Erich Schwingshackl ist es mittlerweile der dritte Michelin-Stern. Bereits in der „Villa am See“ in Tegernsee sowie in seinem vormaligen Lokal im Bayerischen Wald hatte er die stets anonymen Tester des renommierten Hotel- und Reiseführers überzeugt. Kein Wunder, dass das Ehepaar Schwingshackl ganz aus dem Häuschen war, nachdem die Michelin-Redaktion am Dienstag die Verleihung der begehrten Sterne öffentlich gemacht hatte.

„Wir freuen uns sehr“, sagte Schwingshackl. „Das ist eine schöne Auszeichnung für die Leistung, die wir 2019 gezeigt haben.“ Katharina Schwingshackl ist erst zum Jahreswechsel als Sommelière des Jahres ausgezeichnet worden. Nun glänzt ihr Mann mit einem Stern. „Ich denke, das wird ein gewaltiges Jahr 2020“, sagt Schwingshackl. Deutschlands beste Weinkennerin und der einzige Sternekoch im Umkreis – das sei schon eine optimale Ergänzung.

Klar, dass am Dienstag die Champagner-Korken knallten. Schaumwein aus Frankreich passt am besten zur Auszeichnung durch einem französischen Restaurantführer, findet Schwingshackl. Gemeinsam mit seinen sechs Mitarbeitern in der Küche und den vier Servicekräften haben er und seine Frau gestern Mittag auf den Stern angestoßen. „Draußen hat es leicht geschneit, wie bei der Bekanntgabe der ersten beiden Sterne“, erinnerte er sich. Nur auf die heuer in Hamburg geplante Gala muss Schwingshackl verzichten. Der Guide Michelin hat die glamouröse Veranstaltung wegen des Coronavirus’ abgesagt. Bei der internen Feier in seinem Lokal machte Schwingshackl auch deutlich, „dass wir die Auszeichnung in besonderer Weise der Treue unserer Gäste aus Bad Tölz und der Umgebung zu verdanken haben“. Er sei sehr dankbar für diese Unterstützung.

Und das ist der offizielle Kommentar des Guide-Michelin: „Erich und Katharina Schwingshackl sind engagierte Gastgeber und Gastronomen mit Herzblut. Das haben sie schon früher ... unter Beweis gestellt und, auch in ihrer neuen Heimat direkt an der Isar, im Alten Fährhaus in Bad Tölz, leben sie das weiter. Das Restaurant ist frisch, unkompliziert und dennoch chic. Gekocht wird strikt klassisch, immer mit ausgesuchten Produkten und geschmacklicher Tiefe – die Suppen und Saucen sind ein Gedicht. Neben dem Gourmetrestaurant gibt es noch die Heimatküche. Hier kann man auch zu Mittag essen, und zwar unter anderem Gerichte aus Südtirol – von dort kommt der Chef.“

Der Sternekoch will an seinem bewährten Konzept festhalten: Ein Nebeneinander von Gourmetküche und bodenständiger Heimatküche. Und natürlich an der Qualität: „Wir kochen für jeden Gast gleich – so als ob jeder ein Tester ist.“