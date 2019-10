Microsoft-Betrüger beißt bei Tölzerin auf Granit

Schon wieder hat ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter versucht, eine Tölzerin übers Ohr zu hauen.

Bad Tölz – Laut Polizei bekam eine 60-Jährige am Mittwoch gegen 9.45 Uhr einen Telefonanruf. Der männliche Anrufer, der gebrochenes Deutsch mit osteuropäischem Akzent sprach, stellte sich als Mitarbeiter des Microsoft-Konzerns vor.

Er teilte der Tölzerin mit, dass ihr Computer gehackt worden sei. In der Regel gehen die Betrüger dann so vor, dass sie vorgeben, gegen „eine kleine Gebühr“ den Schaden sofort per Fernwartung beheben zu können. Dabei werden die Angerufenen aufgefordert, ein Internet-Programm herunterzuladen, mittels dessen dann auch noch Bank- und Kreditkartendaten ausgespäht werden können.

Im Fall der 60-Jährigen war der Anrufer aber chancenlos: Die Tölzerin beendete das Gespräch, weil sie weder einen Computer noch Internet hat. müh

Lesen Sie auch:

Schwerer Unfall in Lenggries: 85-jährige Lenggrieserin stirbt bei Zusammenstoß auf B13

Riesiger Rettungseinsatz: Skifahrer lösen Lawine aus - und wollen Strafe nicht bezahlen