Milde Strafe für gefährliches Überholmanöver bei Bad Tölz

Von: Rudi Stallein

Teilen

Vor Gericht musste sich nun ein Holzkirchner verantworten. © IMAGO / U. J. Alexander

Ein riskantes Überholmanöver auf der Bundesstraße 13 bei Bad Tölz brachte einen Holzkirchner auf die Anklagebank. Die Strafe fiel milde aus.

Bad Tölz/Wolfratshausen – Ein riskantes Überholmanöver auf der Bundesstraße 13 bei Bad Tölz brachte einen Holzkirchner auf die Anklagebank des Amtsgerichts Wolfratshausen. Am 20. Dezember vorigen Jahres gegen 9 Uhr in der Früh wollte der Koch mit seinem Skoda einen vor ihm fahrenden VW überholen, dabei übersah er einen entgegenkommenden Fiat. Einem Zusammenstoß seien die Fahrzeuge „nur durch Zufall und Glück knapp entgangen“, schreibt dazu die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, die dem 50-Jährigen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs zur Last legt.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Angeklagter räumt gefährliches Manöver ein

Der Mann, der sein gefährliches Manöver einräumte, kam in der Verhandlung mit einer milden Strafe davon. Der wesentliche Grund: „Er hat sich selbst auf die Anklagebank gesetzt, sonst hätte die Polizei viel Arbeit gehabt“, erläuterte der Verteidiger. „Wenn er in der Wirtschaft nichts gesagt hätte, säßen wir heute nicht hier“, sagt er.

Mann gibt Beteiligung sofort zu

Denn das Fahrzeug, mit dem der Koch damals unterwegs war, gehörte nicht ihm, sondern seinem Arbeitgeber. Als die Polizei den aufgrund von Zeugenaussagen ermittelten Fahrzeughalter in dessen Lokal aufsuchte, hatte der im Ausland beheimatete Mitarbeiter der Polizei gegenüber rasch zugegeben, dass nicht sein Chef, sondern er an jenem Morgen am Steuer gesessen hatte.

Richter: „Er kann von Glück reden, dass nichts passiert ist“

Dies honorierte auch Richter Helmut Berger, der den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 55 Tagessätzen zu je 20 Euro sowie einer Führerscheinsperre von noch vier Monaten verurteilte. „Er hat alles eingeräumt und uns damit erspart, fünf Zeugen zu hören“, begründete Berger in seiner Urteilsbegründung die Führerscheinsperre „im unteren Bereich“. Der Richter machte dann aber auch noch einmal deutlich: „Er kann von Glück reden, dass nichts passiert ist.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.