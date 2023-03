8,7 Millionen: Stadt Bad Tölz ersteigert Maxlweiher

Der Maxlweiher und die Wiesen rundherum sind Vorratsflächen für Wohnbau in Tölz. „Wir müssen an kommende Generationen denken“, so das Rathaus. © Maurus von kamptz

Die Stadt Bad Tölz hat am Wolfratshauser Amtsgericht eine wichtige Fläche ersteigert. Mit dem 31. Gebot bekam der Bürgermeister den Zuschlag für den Maxlweiher und alle Wiesen rundherum.

Bad Tölz – Der Sitzungssaal 1 des Amtsgerichts Wolfratshausen war mit rund 35 Personen fast bis auf den letzten Platz besetzt, als die Rechtspflegerin zur Zwangsversteigerung der prominent gelegenen Wiesen zwischen Sachsenkamer- und Umgehungsstraße schritt. Nach dem Tod eines Miteigentümers hatte dessen Insolvenzverwalter die Versteigerung beantragt. Die sechs Flurstücke, darunter der Maxlweiher selbst mit fast zwei Hektar Fläche, wurden gemeinsam angeboten.

Neben zwei Hektar Weiher fünf Hektar Bauerwartungsland

Der interessanteste Grundstücksteil weist inklusive des Erschließungsflächenanteils rund 49 300 Quadratmeter Bauerwartungslandland aus. „Da war viel Fantasie drin“, meinte ein Zuhörer und wies auf das durchwegs gut betuchte Publikum hin, das im Saal interessiert herumschaute und im Geiste die Chancen auf ein gutes Geschäft abklopfte. Den Nachweis über die Sicherheitsleistung (10 Prozent des Verkehrswerts, also 1,1 Millionen Euro) hatte nur eine Handvoll Bieter vorher bei Gericht erbracht. Einige der Anwesenden rechneten wohl mit einem zweiten Versteigerungstermin – und noch besseren Konditionen.

Am Ende waren es ein Münchner Unternehmer und der Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner, die kurz vor Ablauf der regulären halbstündigen Bieterzeit in den Ring stiegen. 5,5 Millionen Euro waren in diesem ersten Versteigerungstermin als Mindestgebot aufgerufen. Mehner meldete sich für die Stadt Tölz. Man habe den Fall eingehend vorher im Stadtrat nichtöffentlich diskutiert. Dennoch, so der Jurist, sei es eine ziemlich aufregende Situation gewesen. Er habe eigens zuvor noch eine andere Versteigerung in München besucht, um keine Fehler zu machen.

8,7 Millionen wären nicht das letzte Gebot gewesen

Mehner wurde vom Zweiten Bürgermeister Michael Lindmair begleitet. Lindmair beobachtete das Saalgeschehen und sprach sich mit Mehner immer wieder ab. Das Stadtoberhaupt konzentrierte sich auf das Bietergefecht mit dem Münchner Unternehmer, der einen ziemlich versteigerungserprobten Eindruck machte und die knappen Zahlen-Anweisungen Mehners immer wieder gelassen konterte. In Hunderttausender-Schritten bewegte man sich hinauf. Der Münchner wartete mehr als einmal auf den zweiten Aufruf der Rechtspflegerin, bevor er kurz vor knapp doch erhöhte.

Münchner Unternehmer gibt beim 31. Gebot auf

Beim 31. Gebot, also bei 8,7 Millionen Euro, gab der Münchner auf. Er hatte vor der Sitzung in der Warteschlange vor dem Gericht selbstbewusst in ein Handy gefragt: „Und, wos mach ma mit da Wiesn?“ Nichts macht er mit der Wiese. Mit dem Zuschlag und Beschluss durch die Rechtspflegerin um 10.59 Uhr gingen die Maxlweiher-Gründe umgehend in den Besitz der Stadt Bad Tölz über. Sie spart sich sogar die Notarkosten. Hatte der Bürgermeister ein Limit? Hatte er, meint er, sagt es aber nicht. Nur so viel: 8,7 Millionen Euro „wären nicht mein letztes Gebot gewesen“.

Und wie finanziert die Stadt den Erwerb? Im Haushalt 2023 sind zum Jahresende immerhin über 18 Millionen Euro Rücklagen eingeplant. „Wir haben ja noch Projekte vor der Brust“, antwortet Mehner und verweist in seiner Antwort auf MoraltEntwicklung und Kurhaus-Erweiterung. Es werde auf jeden Fall einen Nachtragshaushalt geben. Da werde es dann darum gehen, auf wie viele Rücklagen man zurückgreife und in welcher Höhe die Stadt ein Darlehen aufnehme.

Maxlweiher bis 2030 verpachtet

Und was macht man mit dem Neubesitz? „Wir haben uns eine gute Vorratsfläche inmitten der Stadt gesichert“, sagt Mehner. Das Areal ist im Flächennutzungsplan von 1969 als Wohnbaufläche ausgewiesen. Ebenso im „Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept“. Die Flächen liegen aber im Außenbereich, sodass aktuell kein Baurecht vorliegt. Mehner: „Wir müssen auch an die kommenden Generationen denken.“ Auch der noch bis 2030 verpachtete Weiher ist interessant, ergänzt der Tölzer Bürgermeister. „Für die Wasserwirtschaft hat er eine große Bedeutung.“ (Von Christoph Schnitzer)

