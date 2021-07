Minister kommt zum historischen Spatenstich auf der Flinthöhe

Eigentlicher Baubeginn 2022

Der 19. August wird in gewisser Weise in die Tölzer Geschichtsbücher eingehen. Für diesen Tag kündigt das Staatliche Bauamt Weilheim den feierlichen ersten Spatenstich für die Tölzer Nordspange an.

Bad Tölz – Auch wenn es sich nur um einen symbolischen Akt handelt: Der Spatenstich für die Tölzer Nordspange am 19. August ist aus Sicht von Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) ein wichtiger Termin. „Weil die Menschen vor Ort sehen: Jetzt geht es wirklich los.“ Dieser Außenwirkung misst auch Martin Herda, der für den Landkreis zuständige Abteilungsleiter im Staatlichen Bauamt Weilheim, Bedeutung bei: „Noch vor zwei Wochen hat mir eine Tölzerin im Gespräch gesagt, dass sie nicht glaubt, dass die Nordspange jemals gebaut wird“, berichtet er.

Nordspange Bad Tölz: Gebaut wird ab 2022 für drei bis vier Jahre

Der Festakt – zu dem Termin gut fünf Wochen vor der Bundestagswahl wird auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) erwartet – bedeutet allerdings nicht, dass unmittelbar im Anschluss die Bagger anrollen. Heuer stehen laut Herda nur noch Arbeiten an, um das Baufeld freizuräumen: Rodungen, eine Kampfmitteluntersuchung des Bodens oder das Antragen von Abraummaterial. Gebaut wird ab 2022 – für voraussichtlich drei bis vier Jahre.

Rein praktisch betrachtet, das erwähnen sowohl Mehner als auch Herda, gab es andere Meilensteine auf dem Weg zur Verwirklichung des Projekts: den Planfeststellungsbeschluss 2016 als Abschluss eines langen Baugenehmigungsverfahrens; und im vergangenen Monat die Finanzierungszusage durch den Bund. „Das war noch mal das große Durchschnaufen“, sagt Mehner.

Kosten für Tölzer Nordumfahrung werden auf 47,7 Millionen Euro geschätzt

Erleichterung, obwohl die Kostenberechnung – gegenüber einer Schätzung von 25,6 Millionen Euro vor fünf Jahren – mittlerweile bei 47,7 Millionen Euro liegt? „Wir als Stadt haben weder Einfluss auf die Kosten, noch müssen wir sie bezahlen“, äußert sich Mehner dazu zurückhaltend. Freilich sei es im Interesse des Steuerzahlers, dass möglichst günstig gebaut wird. Aber es sei auch wichtig, dass die Ausführung in Bezug auf Verkehrsfluss, Lärmschutz und Qualität „vernünftig und nicht mangelhaft“ sei.

Und es sei klar: „Die Maßnahme bringt eine Riesenverbesserung.“ Und das nicht nur für den Verkehr auf der Flinthöhe selbst, sondern indirekt auch für den Ausweich- und Durchgangsverkehr in der Innenstadt.

Bund Naturschutz: „Nordspange wird langfristig keine Lösung sein“

Damit seien aber nicht alle Verkehrsprobleme von Bad Tölz beseitigt, räumt Mehner ein. „Die werden wir nur lösen, wenn es die Menschen schaffen, regelmäßig das Auto stehen zu lassen.“

Skeptisch auf den Baubeginn blickt Friedl Krönauer, Kreisvorsitzender des Bund Naturschutz. „Ich kann jeden verstehen, der sich eine Lösung des Verkehrsproblems in Bad Tölz wünscht“, sagt er. Die örtlichen Naturschützer seien ja selbst oft aufs Auto angewiesen. Die Nordspange aber, glaubt er, „wird mittel- und langfristig keine wirkliche Lösung sein“. Es mache ihn „ratlos“, wie viel Fläche dafür versiegelt werde. Für ihn ist das nicht der richtige Weg. „Für müssen weg vom ,immer mehr‘, und der Anspruch, jeden Weg mit dem Auto zurückzulegen, ist kein Modell für die Zukunft“, meint er.

Verkehrsbelastung auf B472 wird laut Prognosen weiter steigen

Dass in Sachen Mobilität eine Wende nötig und im Gange ist, das streitet auch Herda nicht ab. Das ändert für ihn aber nichts an der Notwendigkeit der Nordspange. „Wir müssen uns am bestehenden Bedarf orientieren. Die Verkehrszahlen auf der B472 steigen – wie überall in Bayern –, und die Prognosen zeigen, dass sie auch in Zukunft nicht zurückgehen.“ Dass auf der Flinthöhe eine „leistungsfähigere Verkehrsabwicklung“ nötig sei, das sei „für jeden ersichtlich“.

