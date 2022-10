Ministerpräsident Markus Söder kommt zur Tölzer Leonhardifahrt

2017 besuchte Markus Söder (Mi.) schon einmal die Tölzer Leonhardifahrt. © mk/A

Hoher Besuch hat sich für die Tölzer Leonhardifahrt am 7. November angesagt: Ministerpräsident Markus Söder kommt.

Bad Tölz – Als Finanzminister besuchte Markus Söder 2017 schon einmal die Tölzer Leonhardifahrt und versprach, wieder zu kommen. Einlösen wollte er das Versprechen schon ein Jahr später. Da musste er allerdings dann doch kurzfristig absagen. Der Grund: Just am 6. November 2018 stand im Landtag die Wahl des Ministerpräsidenten auf dem Programm.

Söder will ein Grußwort an die Wallfahrer richten

Nun aber kommt der 55-Jährige tatsächlich auch als bayerischer Ministerpräsident zur größten Leonhardifahrt Bayerns. Aus dem Tölzer Rathaus verlautete dazu, dass der erste Mann im Freistaat nicht bei der ganzen Wallfahrt anwesend sein wird. Markus Söder werde zwischen Umfahrt und Segen an der Kapelle sowie dem Gottesdienst auch ein Grußwort an die Wallfahrer richten. Söder hat heuer den Vergleich. Der 55-Jährige CSU-Politiker besucht auch die Grafinger Leonhardifahrt am Sonntag, 30. Oktober.

Tölzer Leonhardifahrt findet am 7. November statt

Die Leonhardifahrt findet nach zweijähriger Corona-Zwangspause in diesem Jahr am Montag, 7. November, statt - also einen Tag nach dem offiziellen Namenstag des Rossheiligen. Traditionell wird in Bad Tölz nicht an einem Sonntag gefahren. Eine früher übliche Verschiebung auf Samstag ist auch nicht möglich, weil es mittlerweile einen Stadtratsbeschluss gibt, der diesen als Wallfahrtstag ausschließt. Grund dafür war, dass der letzte Leonharditag, der auf einen Samstag fiel, mit Blick auf die Alkoholexzesse am Rande ziemlich aus dem Ruder lief. Daher findet die Fahrt nun am Montag statt. Direkt am 6. November ist allerdings die Leonhardifahrt in Benediktbeuern geplant. (va/cs)

