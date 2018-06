Mit 1,1 Promille in den Gartenzaun

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Sonntagmorgen den Gartenzaun einer Tölzerin (57) angefahren - und sich aus dem Staub gemacht. Die Polizei blieb der Frau auf den Fersen.

Am Sonntag kurz nach 8 Uhr krachte es in der Königsdorfer Straße. Eine angetrunkene Heilbrunnerin rammte den Gartenzaun einer Tölzerin (57). Schaden: rund 500 Euro. Die Verursacherin, eine 39-jährige Frau aus Bad Heilbrunn, fuhr laut Polizeibericht mit ihrem Peugeot einfach weiter, obwohl die Geschädigte hinter dem Auto her lief.

Die Tölzerin merkte sich das Kennzeichen, sodass die Polizeibeamten die Halterin ausfindig machen konnten. Das Auto gehört demnach der Mutter der Unfallverursacherin, die sich sich den Peugeot für eine Spritztour ausgeliehen hatte. Als die Streife in Bad Heilbrunn eintraf, saß die 39-Jährige noch in dem Auto. Ein Atemalkoholtest gab einen Wert von über 1,1 Promille, was laut Polizei der absoluten Fahruntüchtigkeit gleichkommt.

Die Beamten brachten die Frau anschließend zur Blutentnahme auf die Dienststelle. Autoschlüssel und Führerschein wurden beschlagnahmt.