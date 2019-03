Mit 10-Tonner in Schlangenlinien auf der Lenggrieser Straße

Mit knapp zwei Promille hat sich ein Tölzer (56) am Freitag hinter das Steuer eines Traktors gesetzt. Die Polizei spricht von Glück, dass der Mann mit dem zehn Tonnen schweren Fahrzeug keinen Unfall verursachte.

Bad Tölz/Gaißach - Gegen 18.30 Uhr am Freitag hatten andere Verkehrsteilnehmer die Polizei darüber informiert, dass ein Traktor in Schlangenlinien auf der Lenggrieser Straße in Bad Tölz unterwegs sei. Eine Streife konnte die Trunkenheitsfahrt eines Tölzers (56) in Gaißach auf der Kreisstraße Töl 16 stoppen. Der Mann war in Richtung Lenggries unterwegs gewesen.

Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten stellen den Führerschein des Tölzers sicher. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Da es sich um ein Firmenfahrzeug handelte, musste der Besitzer den Traktor abholen.