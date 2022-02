Mit Blumentöpfen nach Vermieterin geworfen: Rabiater Tölzer verurteilt

Vor dem Amtsgericht stand kürzlich ein Tölzer unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. © vu/Archiv

Wegen gefährlicher Körperverletzung, versuchter Nötigung, Bedrohung und Sachbeschädigung musste sich ein 38-jähriger Tölzer vor Gericht verantworten.

Bad Tölz/Wolfratshausen – Die Prognose ist eindeutig: „Wenn er nicht an sich arbeitet, wird er lange ins Gefängnis müssen“, prophezeite Richter Helmut Berger dem Tölzer (38), den er gerade zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt hatte. Erst ein gutes halbes Jahr ist es her, dass der Richter und der Angeklagte sich zuletzt gegenübersaßen – damals verließ der Mann wutschnaubend den Gerichtssaal, nachdem er zu acht Monaten Gefängnis verurteilt worden war. Dagegen ging der Mann in Berufung.

Sollte das letzte Urteil rechtskräftig werden, drohen weitere Monate im Knast

Sollte dieses Urteil rechtskräftig werden, drohen ihm zusätzlich weitere neun Monate Haft, die vom Amtsgericht Miesbach im Jahr 2020 zunächst zur Bewährung ausgesetzt worden waren. Doch mit solchem Entgegenkommen weiß der 38-Jährige, der sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung, versuchter Nötigung, Bedrohung und Sachbeschädigung verantworten musste, nichts anzufangen. So verstrichen seit seiner letzten Verurteilung Mitte Juni 2021 keine 14 Tage, bis er erneut straffällig wurde.

Angeklagter soll Lampe nach der Freundin geworfen haben

Am 27. Juni 2021 gegen 23.45 Uhr war es einmal mehr seine damalige Freundin, die sich seinen Aggressionen ausgesetzt sah. Laut Anklageschrift soll der Beschuldigte im Streit eine Lampe nach der Frau geworfen und sie am Handgelenk verletzt haben. Zuvor soll er gedroht haben: „Wenn Du mich in den Knast bringst, bringe ich deine Familie um und prügel dich in den Rollstuhl.“

Muttergottes-Figur aus Lindenholz auf Vermieterin geworfen

Am 15. August rastete der Mann erneut aus. Weil ihm sein Pensionszimmer, das er während der Pandemie bewohnen durfte, saisonbedingt gekündigt worden war, „explodierte“ er, wie er selbst sagt: Mit einem Faustschlag zertrümmerte er die Plexiglasscheibe am Empfangstresen, beschimpfte die Inhaberin, warf mit einer 60 Zentimeter großen Muttergottes-Figur aus Lindenholz und mehreren bepflanzten Blumentöpfen nach ihr. „Ich konnte danach tagelang nicht schlafen“, berichtete die Geschädigte in ihrer Aussage noch immer sichtlich mitgenommen. Die Erinnerung trieb ihr auch ein halbes Jahr später noch Tränen in die Augen. Trotzdem erklärte sie, kein Interesse daran zu haben, dass ihr ehemaliger Gast bestraft werde. „Er braucht Hilfe“, so die Zeugin.

Cocktail aus Medikamenten und Alkohol soll zu Wutanfall beigetragen haben

Zu dieser Erkenntnis sei er selbst auch gekommen, beteuerte der Angeklagte. Zumindest bei dem Vorfall an Mariä Himmelfahrt hatte wohl ein verheerender Cocktail aus Medikamenten und Alkohol erheblich zu dem Wutanfall beigetragen. „Ich hab’s selbst verbockt, weil ich meine Emotionen nicht im Griff habe. Aber ich habe daraus gelernt“, beteuerte der Tölzer. Deshalb strebe er nun eine Entgiftung und eine stationäre Therapie an. „Ich habe erkannt, dass ich ein massives Problem habe.“

Durch Geständnis bleibt der Freundin eine Anklage erspart

Richter Helmut Berger hielt dem Angeklagten zugute, dass er durch sein Geständnis seiner ehemaligen Freundin eine Aussage erspart hatte. Mit seiner Strafe von einem Jahr ohne Bewährung blieb er deutlich unter dem Antrag des Staatsanwalts, der ein Jahr und neun Monate gefordert hatte. „Natürlich muss ihm geholfen werden“, sagte Berger, der das „Damoklesschwert“ einer Haftstrafe als Unterstützung für den Angeklagten betrachtet. Dieser habe nun Zeit, sich bis zur Berufungsverhandlung am Landgericht in München um einen stationären Therapieplatz zu bemühen, und so die Chance auf eine Bewährung zu wahren.

