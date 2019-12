Junge Frau saß auf seinem Schoß: Mann in Rollstuhl fährt Tölzerin an und flüchtet

Auch für elektrische Rollstühle gelten Promillegrenzen. Das weiß nun auch ein 65-Jähriger aus dem Landkreis. Mit einer jungen Frau auf dem Schoß und viel Alkohol im Blut hat er am Freitag einen Unfall gebaut.

Bad Tölz - Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich am Freitag in der Tölzer Marktstraße ereignet: Ein Mann aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen fuhr in seinem elektrischen Rollstuhl eine Besucherin des Christkindlmarkts an. Anschließend flüchtete der Betrunkene.

Wie die Polizei mitteilt, durchquerte der 65-Jährige gegen 16.15 Uhr die Fußgängerzone in Richtung Isarbrücke. Auf dem Schoß des Fahrers saß eine 28-jährige Frau. Auf Höhe des Anwesens Nr. 33 stieß der Rollstuhlfahrer mit einer Tölzerin (46) zusammen, die daraufhin stürzte. Ohne seine Personalien anzugeben, fuhr der Mann weiter – laut Polizei nun ohne die junge Frau auf seinem Schoß. Die Fußgängerin hatte sich bei dem Sturz leicht verletzt und verständigte die Tölzer Polizei.

Für elektrische Rollstühle gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos

Eine Streife entdeckte den Rollstuhlfahrer zirka fünf Kilometer vom Unfallort entfernt und hielt ihn auf. Bei der Kontrolle stieg den Beamten ein starker Alkoholgeruch in die Nase, sie ordneten eine Blutentnahme an. Der Rollstuhlfahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Tatsächlich gilt ein elektrischer Rollstuhl als Kraftfahrzeug. Damit gelten die gleichen Promillegrenzen wie bei Autos, teilt die Tölzer Polizei auf Nachfrage mit. (sis)

