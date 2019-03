Mit dem Kinderwagen auf Diebestour in Tölzer Drogeriemarkt

Eine dreiste Form von Ladendiebstahl meldet die Tölzer Polizei. Eine junge Frau hat einen Kinderwagen dazu benutzt, um darin das Diebesgut zu verstecken.

Bad Tölz - Auf frischer Tat ertappt wurde eine Ladendiebin am Freitag im Drogeriemarkt „Müller“ in der Tölzer Marktstraße. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine aufmerksame Mitarbeiterin die 30-jährige Frau aus Bad Heilbrunn gegen 12 Uhr dabei beobachtet, wie sie verschiedene Artikel in ihrem Kinderwagen versteckte. An der Kasse bezahlte sie nur einen geringen Geldbetrag für andere Waren. Anschließend versuchte sie, das Diebesgut aus dem Geschäft zu schmuggeln, wurde aber von der Mitarbeiterin aufgehalten.

Lesen Sie auch:

Mit 10-Tonner in Schlangenlinien auf der Lenggrieser Straße

Die Heilbrunnerin muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.