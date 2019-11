Mit neuer Datenbank Wissen über Almen erhalten

Ein Chiemgauer Geschichtsverein hat eine Datenbank über Almen erarbeitet, die enorme Zugriffszahlen im Internet hat. Nun werden Mitstreiter für den Bereich Isarwinkel und Loisachtal gesucht.

Lenggries – Almen und Berghütten erzählen Geschichten. Ob es die vom Märchenkönig Ludwig II. ist, der seine Jagdhütte am Altlacher Hochkopf über dem Walchensee dem Komponisten Richard Wagner zur Verfügung stellte. Oder die von der Arbeit auf den ganz „normalen“ Almen im Isarwinkel und Loisachtal, zu denen auch heute noch im Sommer das Vieh aufgetrieben wird. Touristen und Wanderer freuen sich daran, wenn die Almen auch noch bewirtschaftet sind.

Ob Hütten oder Almen: Eine Initiative des Heimat- und Geschichtsvereins Achental bemüht sich, Daten, Historie und Geschichten der Almen und des Brauchtums im Alpenraum auf die Spur zu kommen und sucht auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen nach Mitstreitern. So ist der aktuellen Ausgabe Fachzeitung „Der Almbauer“ zu entnehmen.

Lesen Sie auch: Gleich zwei Trafos ausgefallen: Tausende Haushalte in Bad Tölz und der Region ohne Strom

Gute Literatur zur Almengeschichte gebe es, erklärt Ansprechpartner Hans Münch aus Grassau die Hintergründe. Auch eine frühere Internetseite (Agrarkulturerbe.de). Doch die Chiemgauer wollen das Ganze dann doch „ausführlicher und tiefergehender“ anlegen. Neben der exakten Erhebung der wirtschaftlichen und historischen Daten gehören eben auch aktuelle und historische Fotografien und Dokumente dazu sowie – falls vorhanden – Beschreibungen der Natur und der Geologie.

Für das Achental zwischen Bergen und Reit im Winkel wurden bereits 360 Almen erfasst und in die auch vom EU-Förderprogramm Leader unterstützte Datenbank (www.almen-datenbank.de) eingearbeitet. In einem Jahr wurde die Seite bereits 13 000 Mal angeklickt, freut sich Hans Münch. Der Vorteil sei, „dass man sie jederzeit aktualisieren und auch Fehler ausmerzen kann“. Wie gesagt: Gefragt ist dabei ein örtlicher Ansprechpartner, der sich einarbeitet und die Datenbogen erfasst. Die Chiemgauer haben ihrer Datenbank auch ein Wörterbuch angefügt, das die almerischen Fachbegriffe erklärt. Auch dafür wäre ein Mundartkenner vor Ort wichtig.

Lesen Sie auch: Rare Fotos, vergessene Geschichte(n): Neues Buch über Tölz

Eine „vorbildliche Initiative“ nennt Susanne Krapfl vom Fachzentrum Almwirtschaft am Landwirtschaftsamt in Holzkirchen (AELF) die neue Internetseite. „Es wäre gut, wenn es so etwas für ganz Oberbayern gäbe.“

Natürlich habe es da schon mal einen Vorläufer gegeben. „Das war ein guter Anfang. Aber das jetzt ist eine noch bessere Fortführung.“

Auch der frühere Vorsitzende des Almwirtschaftlichen Vereins, Georg Mair aus Gaißach, begrüßt das Unternehmen. Jetzt sei noch viel Wissen um die Almen und Arbeit präsent: „Wennst ned aufpasst, is auf oamoi oiß weg.“ Mair will sich auch umhören, ob ein geeigneter Ansprechpartner zu finden ist.

Lesen Sie auch: Sorge um erkrankten Pfarrer Ludwig Scheiel

Der Jachenauer Ortshistoriker Jost Gudelius schließlich, der mit seiner Dokumentation über historische Grenzsteine wichtige Grundlagenforschung betrieben hat, wünscht dem Unternehmen Almen-Datenbank, „dass es den Dampf nicht verliert“. Die Seite sei ansprechend gemacht. Was ihm besonders gefallen habe, seien die sorgfältigen Quellenangaben.

Wer Interesse hat, an der Datenbankseite über Almen mitzuarbeiten, kann sich per E-Mail an hans.muench@online.de wenden.

Von Christoph Schnitzer