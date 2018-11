Mit nur sieben Konfirmanden im Jahr wird die Jugendarbeit schwer

Die klassische Jugendgruppe läuft in den evangelischen Gemeinden im Landkreis nicht mehr so gut. Trotzdem: Auch in der jüngeren Generation ist die Kirche laut Dekan Martin Steinbach durchaus lebendig - zumindest in den Städten und größeren Orten.

Bad Tölz – „Synode“ bedeutet auf Deutsch Versammlung. Die Synode der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD) tagte diese Woche in Würzburg. 120 gewählte und berufene Mitglieder der EKD-Synode beschäftigten sich dort unter anderem mit Wünschen junger Menschen an die Kirche. Im Landkreis ist Dekan Martin Steinbach die Jugendarbeit sehr wichtig.

Herr Steinbach, wie steht es um die Jugendarbeit ín den evangelischen Gemeinden?

Wir haben eine relativ gute Jugendarbeit im Dekanat und in vielen einzelnen Gemeinden. Manche Pfarrer tun sich schwer, weil die Kurgemeinden überaltert sind. Wenn man in einem Jahr nur sieben Konfirmanden hat und davon bleibt höchstens einer in der Gemeinde, dann lässt sich schlecht Jugendarbeit machen. In Kochel, Bad Tölz, Wolfratshausen und Geretsried läuft die Jugendarbeit sehr gut. In Wolfratshausen und Geretsried gibt es sogar eine eigene Jugenddiakonin. Auch bei den Jugendreferenten Dieter Hoff und Marion Münsterer läuft die Jugendarbeit gut. Das habe ich in meiner Arbeit als Pfarrer rückblickend auch schon anders erlebt. Die Freizeiten werden gut angenommen, nur die klassische Jugendgruppe, die sich regelmäßig trifft: Die läuft nicht mehr so gut.

In der Synode wurde eine „Jugend-Quote“ in evangelischen Gremien diskutiert. Was halten Sie davon?

Ich bin skeptisch, ob das funktioniert. Wir hatten im letzten Kirchenvorstand eine junge Frau, die war 18 Jahre alt. Die war genial für den Vorstand, aber nach einem Dreivierteljahr machte sie Abitur und zog zum Studium nach Mannheim. Wenn wir solche Leute haben, sind die Gold wert. Aber es ist schwierig, sie zu halten, wenn das Studium kommt. Wir haben in den Jugendgremien aber auch Leute, die studieren und wohnen trotzdem weiter im Landkreis, machen Freiwilligendienst oder stehen vor dem Abitur. Wenn die jungen Leute etwas finanziert brauchen, zum Beispiel einen neuen Kicker, dann ist dem Vorstand wichtig, dass das durchgeht.

Wie stellen Sie sich den digitalen Wandel in der Gemeinde vor?

Fast alle Konfirmanden haben ein Handy, sie sprechen sich in Whatsapp-Gruppen ab. Wie Inhalte digital transportiert werden sollen, kann ich nicht einschätzen. Dass jemand den Gottesdienst eher im Live-Video verfolgt, sehe ich noch nicht. Die Kommunikation über Facebook, Newsletter und Whatsapp läuft hingegen gut.

Die Fragen stellte Nora Linnerud.