Nach Schlägerei: Mit Reizstoffkugeln auf 19-jährigen Tölzer geschossen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Polizei versucht immer noch den genauen Tathergang zu klären. © Karl-Josef Hildenbrand

Der Tathergang ist immer noch nicht vollständig geklärt. Klar ist aber, dass es in der Nacht zum Mittwoch in Bad Tölz eine Schlägerei gab, bei der auch eine Paintball-Pistole zum Einsatz kam.

Bad Tölz - Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, eher in den frühen Morgenstunden des Mittwochs, kam es zu einer Schlägerei, deren genauer Ablauf weiterhin nicht vollständig geklärt ist. Trotz bereits umfangreicher Ermittlungen, unter Einbindung der Staatsanwaltschaft München II, in Form von Vernehmungen und diversen Untersuchungen, konnte der Tatablauf bisher nicht vollständig aufgeklärt werden.

Anwohner „bewaffnet“ sich mit Paintball-Pistole und Messer

Auf den Streit eines 19-jährigen Tölzers in der Nähe des Kurhauses mit mehreren unbekannten flüchtigen Tätern wurde ein 48-jähriger Mann, ebenfalls aus Bad Tölz, aufmerksam. Im Verlauf des Streits war es wohl zu massiven Handgreiflichkeiten gekommen. Der 48-Jährige jedenfalls wurde aus dem Schlaf gerissen, hörte Schreie, angeblich auch die eines Mädchens, und fühlte sich laut Polizei „berufen zu helfen“.

Dazu „bewaffnete“ sich der Mann mit einer Paintball-Pistole sowie einem Messer. Ursprünglich habe er die Gegenstände nur zur Abschreckung einsetzen wollen, gab der 48-Jährige später an. Da dies jedoch nicht funktionierte, schoss er mit der Pistole schließlich Reizstoffkugeln sowie Gummigeschosse auf den jüngeren Mann.

19-Jähriger wurde schon bei Schlägerei mittelschwer verletzt

Dieser war schon durch die Schlägerei zuvor mittelschwer verletzt worden. Unter anderem hatte er nach mehreren Faustschlägen eine Nasenbeinfraktur erlitten. Nun kamen zusätzlich noch Reizungen der Schleimhäute hinzu. Er musste im Tölzer Krankenhaus versorgt werden. Der ältere der beiden blieb nach derzeitigem Stand unverletzt.

Gegen beide bislang Beteiligte werden Strafverfahren eingeleitet

Die Ermittlungen dauern weiterhin an. „Fakt ist, dass die beiden bisher bekannten Beteiligten jeweils ein Strafverfahren unter anderem wegen Körperverletzungen und Beleidigungen erwartet“, so die Polizei.

Polizei hofft auf unbeteiligte Zeugenaussagen

Sollten unbeteiligte Zeugen noch Hinweise auf die flüchtigen Täter der ursprünglichen Schlägerei geben können, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 08041/761060 bei der Polizei in Bad Tölz zu melden.

