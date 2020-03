Mit Tölzer Frühjahrsputzaktion gleich doppelt Gutes tun

Teilnehmer gesucht: An zwei Samstagen können sich vor allem Senioren gegen eine Spende helfen lassen.

Bad Tölz – Die „Tölzer Frühjahrsputzaktion“ ist gleich doppelt nützlich: Zum einen werden Spenden für Obdachlose gesammelt, zum anderen werden genau diese Spenden durch das Mithelfen beim Frühjahrsputz verdient. Ins Leben gerufen hat das Ganze die Hohenburger Schülerin Elisabeth Wankerl, und im weitesten Sinne hat die Aktion mit der Fastenzeit zu tun. Der 18-Jährigen war es nämlich zu wenig, nur auf Süßigkeiten oder anderes zu verzichten. Sie kam auf die Bibelstelle, in der es sinngemäß heißt: „Gottes beste Art zu geben, ist es, sich um die Bedürftigen zu kümmern“. Das setzt die junge Frau nun in die Tat um. „Es macht mir einfach Spaß, was Gutes zu tun“, sagt Wankerl, die bereits eine erfolgreiche Wintersammelaktion für Obdachlose mitorganisiert hat (wir berichteten).

Eine Freundin gab ihr den Tipp mit der „Frühjahrsputzaktion“, und mit Hilfe der Caritas, an deren Wohnungslosenhilfe die Spenden gehen, ist es am 14. und am 28. März soweit. An beiden Samstagen können sich vor allem Senioren, die Schwierigkeiten haben, die eine oder andere Haushaltsaufgabe noch selber zu erledigen, helfen lassen. Die Tätigkeiten reichen vom Fenster putzen, über Gartenarbeiten, den Keller ausräumen oder sonstige Haushaltsaufgaben bis hin zum Autowaschen. Nach getaner Arbeit sollte eine angemessene Spende gegeben werden. Melden dürfen sich aber nicht nur Rentner, sondern alle, die Unterstützung brauchen. Gesucht werden nun Freiwillige, die ehrenamtlich bei dieser sozialen Frühjahrsputzaktion helfen wollen. Wer mitmachen will, sollte sich unter Telefon 01 77/3 46 45 24 oder unter 01 51/50 58 25 03 oder per Mail an fruehjahrsputzaktion-badtoelz.2020@web.de melden. Bei den Helfern sind Angaben zu den möglichen Einsatzterminen und Orten, die Art des Einsatzes und sowie zu einem eventuell vorhandenen Fahrzeug wichtig.

Wer Hilfe gegen eine Spende sucht, kann sich ebenfalls dort melden. Er sollte seinen Wunschtermin, den Ort und die ungefähre Dauer des Einsatzes angeben und natürlich, wobei geholfen werden soll.

Nun hoffen Abiturientin Elisabeth Wankerl und ihr Helfer Jan-Philipp van Olf, ein Student der Sozialen Arbeit, auf viel Teilnehmer auf beiden Seiten – und eine möglichst rasche Anmeldung. Alle Helfer bekommen von der Caritas übrigens ein Mittagessen spendiert. ig

