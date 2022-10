Mit über einem Promille am Steuer: Zwei betrunkene Fahrer in Bad Tölz

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Deutlich zu viel zeigte der Alkomat bei zwei Autofahrern an. © Klaus Haag

Zwei betrunkene Verkehrsteilnehmer zog die Polizei in der Nacht zum Donnerstag in Bad Tölz aus dem Verkehr. Beide hatten über ein Promille.

Bad Tölz - Am Mittwoch gegen 23 Uhr wurde in der Lenggrieser Straße ein 55-jähriger Gaißacher mit seinem Auto gestoppt. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Da der Alkotest vor Ort einen erhöhten Wert anzeigte, wurde der Mann für einen gerichtsverwertbaren Tests auf die Dienststelle gebracht.

Dieser Test ergab dann einen Wert von 1,16 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme im Krankenhaus erledigt.

Frau aus Ohlstadt ist in Schlangenlinien auf der B472 unterwegs

Am Donnerstag gegen 1 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bad Tölz dann ein „Schlangenlinienfahrer“ auf der B 472 gemeldet. Am Lettenholz stoppte die Beamten die 34-jährige Frau aus Ohlstadt. Nachdem der Alkotest bei der Fahrerin einen Wert von 1,24 Promille ergab, wurde die Frau zur Blutentnahme ins Tölzer Krankenhaus gebracht. Auch in diesem Fall stellten die Beamten den Führerschein sicher. Beide Alkoholsünder müssen nun mit einem Strafverfahren rechnen und einem mehrmonatigen Entzug der Fahrerlaubnis.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.