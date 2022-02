Mitmenschlichkeit siegt: Aktion „Leser helfen helfen“ erbringt 158 520 Euro

Von: Andreas Steppan

Hand in Hand für mehr Solidarität in der Gesellschaft: Die Leser von Tölzer Kurier und Isar-Loisachbote/Geretsrieder Merkur haben mit ihrer großen Spendenbereitschaft Zusammenhalt bewiesen. © DPA

Solidarität und Mitmenschlichkeit haben die Leser von Tölzer Kurier und Isar-Loisachbote/Geretsrieder Merkur in den vergangenen Wochen einmal mehr unter Beweis gestellt. Bei der Spendenaktion „Leser helfen helfen“ kam ein stolzer Spendenbetrag von 158 520,62 Euro zusammen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Dieses Geld kommt ohne Abzüge Menschen aus dem Landkreis zugute, die unschuldig in Not geraten sind. Dafür sagen die Redaktionen von Herzen Vergelt’s Gott!

Doch die Leser zeigten nicht nur in Form von Euro und Cent ihre Anteilnahme. Das zeigt sich am Beispiel von Eberhard K. (Name geändert) aus Walchensee. Das Schicksal des 60-Jährigen hat viele Leser besonders berührt. Der frühere Koch kämpft seit 2016 mit schweren gesundheitlichen Problemen: Diabetes, Nervenschäden an den Füßen, Gelenkprobleme. Zuletzt kam eine Parkinson-Diagnose hinzu. Eberhard K. rutschte in Hartz IV ab. Mittlerweile lebt er von einer kleinen Berufsunfähigkeitsrente. Trotz der widrigen Umstände kämpft der 60-Jährige um seine Gesundheit. Doch die Wege zu Ärzten und zur Apotheke sind von Walchensee aus weit und mit dem Bus teuer und zeitraubend. Dann brachte ihn eine Wohnungskündigung aus dem Gleichgewicht. K. fürchtete, obdachlos zu werden.

Große Dankbarkeit

Heute hat sich vieles in Eberhard K.s Leben zum Guten gewendet. Der 60-Jährige ist nach eigenen Worten „überwältigt“ von dem Echo auf die Veröffentlichung in unserer Zeitung. „Lange habe ich nicht mehr gelacht – jetzt kann ich es wieder“, sagt er. Zu spüren, dass viele Menschen Anteil nehmen, habe ihm Lebensmut gegeben. Der Beistand der Leser manifestierte sich auf vielfältige Weise. Eberhard K. hatte sich zum Beispiel eine elektrische Schreibmaschine gewünscht. Alle seine Briefe – und das waren während der Wohnungssuche viele – hatte er mit der Hand geschrieben. Aufgrund seiner Erkrankung fiel ihm das immer schwerer.

Spontane Hilfsbereitschaften

Mehr als ein Dutzend Leser boten an, elektrische Schreibmaschinen zu spenden, die ungenutzt in ihren Haushalten standen. Eine fand auf Vermittlung der Redaktion den Weg zu K. „Das ist eine riesige Erleichterung“, sagt der 60-Jährige. Das Gerät funktioniere „einwandfrei“, er nutzt es eifrig. Worüber sich Eberhard K. ebenfalls riesig freute: Eine Leserin ließ ihm zwei Guthabenkarten für sein Mobiltelefon zukommen. Eine andere bot an, K. bei Bedarf mit dem Auto zu Erledigungen zu bringen.

Neue Wohnung in Wolfratshausen gefunden

Was aber das Wichtigste für ihn ist: Er erhielt ein Wohnungsangebot. Auch sein künftiger Vermieter hatte von K.s Schicksal gelesen. „Wenn es einem selbst gut geht, ist es doch das Kleinste, dass man etwas zurückgibt“, sagt der Mann aus dem Landkreis, der namentlich nicht genannt werden möchte. Vor allem aber freue ihn, dass K. auch sonst so viel Hilfe zuteil wurde. „Ich dachte, dass die meisten Menschen nur noch auf den eigenen Vorteil bedacht wären und nicht bereit, etwas zu geben. Schön, dass es auch anders sein kann.“

Anfang März zieht Eberhard K. in ein kleines Apartment nach Wolfratshausen um. „Das ist wunderbar“, sagt er. Einkaufsmöglichkeiten, einen Arzt und öffentliche Verkehrsmittel kann er von dort zu Fuß erreichen. „Und die Wohnung hat sogar einen Balkon“, schwärmt er.

Betroffener sagt Danke

Eberhard K. fühlt sich von einer großen Last befreit. „Der Mietvertrag war Ausschlag gebend, dass es für mich aufwärts geht“, sagt er. Auch die bisherigen Vermieter hatten zuletzt Entgegenkommen gezeigt. Stattdessen ist K. nun seit einigen Wochen mit Umzugsvorbereitungen beschäftigt – Stück für Stück, so wie es seine Kräfte zulassen. Jetzt möchte der ehemalige Koch nur noch Danke sagen: dem künftigen Vermieter, den Mitarbeitern der Caritas-Wohnungslosenhilfe, die ihn betreut, dem Landratsamt und allen, die ihm geholfen und mit ihm gefühlt haben. Die Aufregung der vergangenen Wochen habe ihm gesundheitlich etwas zugesetzt. Aber sobald er an seinem neuen Wohnort zur Ruhe kommt, da ist er sich sicher, pendelt sich auch das wieder ein. Denn Eberhard K. weiß jetzt: Er ist nicht allein.

