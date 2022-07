Mobbing-Prävention in Tölz: Schüler trainieren Umgang mit Konflikten

Haben gelernt, auf sich selbst zu vertrauen: Die Schüler der Tölzer Jahnschule nahmen an „Stark ohne Muckis“ teil. © Jahnschule

Im Rahmen des Mobbing-Präventionsprojekts „Stark ohne Muckis“ erhielten kürzlich 196 Schüler der Jahngrundschule die Möglichkeit, sich mit alltäglichen Konflikten zu beschäftigen.

Bad Tölz - Geleitet wurden die Kinder beim Mobbing-Präventionsprojekt von Trainerin Diana Stieber. „Damit Kinder wirklich geschützt sind vor Mobbing und heftigem Stress, braucht es starke Vorbilder und einen einheitlichen Umgang mit den typischen Konflikten“, erklärt sie. Das Konzept setze daher sowohl bei Kindern, als auch bei Erwachsenen an. Es biete den Kindern zudem nachhaltige Strategien für ihre Sicherheit, heißt es in der Presseerklärung der Schule. Stieber habe die Schüler mit in unterschiedliche Konfliktsituationen genommen und ihnen neue Denk- und Verhaltensweisen vermittelt, heißt es weiter. In mehreren pädagogischen Einheiten setzten sich die Schüler mit Meinungen anderer Menschen, Beleidigungen und Provokationen oder sogar Gewaltdrohung auseinander. Sie erfuhren, wie man sich dennoch stark und mutig fühlen kann und wie wichtig das wahre Selbstbewusstsein für ihr persönliches Glück ist.

Konzept seit 14 Jahren in ganz Deutschland erprobt

„Ich bin überzeugt, dass jedes Kind für sich etwas mitnehmen und lernen kann, dass es selbst die Fähigkeiten dazu hat, sich das Gute in sein Leben zu holen und dass es nicht darauf warten muss, dass die Anderen etwas tun oder nicht tun“, sagt Diana Stieber. Das Konzept „Stark ohne Muckis“ wird bereits seit 14 Jahren in ganz Deutschland erprobt und habe schon über 60 000 Kinder erreicht. Aufgrund der finanziellen Unterstützung des Inner Wheel Clubs Tegernsee und der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen konnten nun auch viele Jahnschüler an diesem beliebten Projekt teilnehmen.

An einer Wiederholung der Veranstaltung im nächsten Jahr besteht großes Interesse seitens der Schule, der Lehrer und auch der Schüler. „Wir hoffen, wieder viele Spender gewinnen zu können, damit das Projekt zu Beginn des nächsten Schuljahres gestartet werden kann“, sagt Monika Geisreiter vom Förderverein der Jahn-Grundschule. (Paul Sellinger)

