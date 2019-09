Mobilheime: Jetzt Häuschen für Familien in Not

Früher waren die Mobilheime Unterkünfte für Asylbewerber in Reichersbeuern. Jetzt kaufte sie die Stadt Bad Tölz für die Unterbringung von Obdachlosen.

Bad Tölz–Ein Brand, ein finanzieller Engpass, ein Vermieter, der Eigenbedarf anmeldet – es gibt viele Gründe, warum Familien ihre Wohnung verlieren. Angesichts der angespannten Lage auf dem Mietmarkt ist es oft nicht leicht, eine neue Bleibe zu finden. Werden Familien in Bad Tölz obdachlos, muss sich die Stadt um sie kümmern. Bereits im Mai hatte der Haupt- und Finanzausschuss dem Kauf von sogenannten Mobile Homes zugestimmt, die künftig als Notunterkunft zur Verfügung stehen sollen.

Die kleinen Mobilheime standen bislang am Kranzer und boten Asylbewerben Obdach. Nach der Auflösung der Gemeinschaftsunterkunft hat die Stadt nun fünf Häuschen von der Verwaltungsgemeinschaft Reichersbeuern erworben. Geplant ist, die Mobilheime diese Woche nach Bad Tölz zu bringen und zu einem späteren Zeitpunkt an der Kohlstattstraße auf dem Gelände des alten Rot-Weiß-Clubhauses aufzustellen. „Ein Bauantrag wurde inzwischen eingereicht“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Da es sich um einen genehmigungspflichtigen Sondertransport handelt, der von der Polizei begleitet werden muss, kann die Anlieferung nur nachts erfolgen. Diese ist vorgesehen in den Nächten zu Mittwoch und zu Donnerstag, 11./12. September. Laut vorläufiger Terminplanung des beauftragten Logistikunternehmens ist in beiden Nächten in der Zeit zwischen 20 und 1 Uhr beim Abladen mit einer Lärmbelästigung im Bereich der Kohlstattstraße zu rechnen.

Bürgermeister Josef Janker bittet alle Anwohner um Verständnis und bedankt sich für die Geduld: „Der nächtliche Transport ist für alle Beteiligten eine Belastung, dessen sind wir uns wohl bewusst. Allerdings können wir uns über die rechtlichen Vorgaben zu einem Transport dieser Art nicht hinwegsetzen. Ich entschuldige mich für die Beeinträchtigungen der nächtlichen Ruhe bereits jetzt und danke Ihnen allen für Ihr Verständnis.“

Die Mobile Homes werden zunächst auf dem südlichen Parkplatz an der Kohlstatt-straße (P16) zwischengelagert. Die Entscheidung für eine Familiennotunterkunft an dieser Stelle war gefallen, nachdem das Landratsamt die Genehmigung an der Stadtwaldstraße versagt hatte.

Eine Familien-Notunter-kunft stelle eine Pflichtaufgabe einer Kommune dar, heißt es in der Mitteilung. Die Mobilheime werden für Familien vorgehalten, die unversehens in eine Zwangslage geraten sind und vorübergehend keine Wohnung haben. „Sie stehen nicht für die Unterbringung von Langzeitobdachlosen zur Verfügung.“

