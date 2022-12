Moralt-Areal in Bad Tölz: Marodes Firmengelände mit großem Potenzial

Von: Patrick Staar

Großer Andrang: Über 100 Interessierte nutzten die Gelegenheit zu einem Spaziergang auf dem Moralt-Areal. Diese denkmalgeschützte Fabrikhalle könnte als Konzerthalle genutzt werden, lautete ein Vorschlag. Das Entwicklungskonzept erläuterte Martin Birgel von der „Dragomir Stadtplanung GmbH“ (vorne li.). © pr

Konzerthalle, bezahlbare Wohnungen, Lokale: Bei einem Spaziergang auf Moralt-Areal werden viele Ideen in den Ring geworfen.

Bad Tölz – In Bad Tölz findet man nur noch wenige große unbebaute Grundstücke. Eine Fläche gibt es allerdings, die ist riesig und hat ein gewaltiges Entwicklungspotenzial: Das brachliegende ehemalige Areal der Firma Moralt. Gut 100 Tölzer nutzten am Samstagnachmittag die Gelegenheit, bei einem „Ortsspaziergang“ über das ehemalige Werksgelände zu schlendern. Dabei kamen Dutzende Vorschläge, welche Projekte man auf dieser neun Hektar großen Fläche angehen könnte.

120 Jahre hat die Holzindustrie Bad Tölz geprägt. In der Blütezeit in den 1960er-Jahren waren 1200 Mitarbeiter bei der Firma Moralt beschäftigt. Ende November 2020 wurde das letzte Kapitel der Tölzer Holzverarbeitung geschrieben. Der Tischlerplattenhersteller SWL schloss nach sieben Jahren seine Pforten. Die Fläche ist nun ein „Lost Place“ mit einer morbiden Ausstrahlung. Die meisten Fenster der ehemaligen Fabrikhallen sind zerschlagen, in den Dachbalken nagt der Holzwurm. Mitten in einer leeren Halle ist eine Uhr auf den Boden gestürzt, deren Zeiger um sechs Minuten nach sechs stehen geblieben sind. Ein leerer Container ist von Gras überwuchert.

Große Pläne hat Gastronom Peter Frech (li.). Salvatore Scalici wünscht sich bezahlbare Wohnungen. © pr

„Wenn ich das sehe, tut mir schon das Herz weh“, sagt Salvatore Scalici, der von 1966 bis 2001 als Maschinist bei Moralt arbeitete und die großen Zeiten der Firma miterlebte. Immer mal wieder habe er 15 Stunden am Tag arbeiten müssen, erinnert sich der 81-Jährige: „Die Arbeit war nicht einfach, aber ich hab’s gerne gemacht. Ich war immer zufrieden, hatte gute Kollegen und habe gute Freunde kennengelernt. Gutes Geld habe ich auch verdient.“

Konzerthalle oder Open-Air-Festival ?

Peter Frech kennt viele der Menschen, die einst auf dem Werksgelände unterwegs waren: „Mein Onkel hat hier gearbeitet, und ich habe ihn immer mittags in der Schälanlage besucht“, erinnert sich der Gastronom. „Es ist schon der Wahnsinn, was Tölz dadurch verloren hat, dass Moralt weggegangen ist.“ Wenn Frech über das Grundstück geht, sieht er kein dahinsiechendes Werksgelände, sondern vor seinem geistigen Auge taucht etwas ganz anderes, beispielsweise eine Konzerthalle: „Da hätten 4500 Leute Platz – mehr als zum Beispiel in München in der Muffathalle und etwas weniger als im Zenith.“ Hallen in dieser Größenordnung gebe es rund um Tölz nirgendwo: „Damit könnte man sicher einen Teil der Kultur aus München rausholen“, ist Frech überzeugt. Der Volksfestplatz könne als Parkplatz dienen.

Der Vorschlag eines anderen Besuchers ging in eine ähnliche Richtung: „Man könnte hier Open-Air-Festivals veranstalten und die Fabrikhallen als Projektionsflächen nutzen.“ Eine Besucherin wünschte sich unterdessen, dass sich auf dem Moralt-Areal Lokale ansiedeln, „denn an der Isar gibt’s bislang ganz wenig Gastronomie“. Eine andere Besucherin fände es „toll, wenn hier was für die Jugend gemacht wird, denn für die gibt es nur wenige Angebote in Tölz“.

Beim Thema Schaffung von bezahlbarem Wohnraum gingen die Meinungen auseinander. Ein Teilnehmer plädierte für Wohnungsbau auf dem Gelände, „denn viele Leute hier können sich ihre Wohnungen nicht mehr leisten“. Ein anderer sah diesen Vorschlag kritisch: „Wenn Wohnungen entstehen, haben wir hier auch so eine Art Kuhglocken-Streit. Wenn ein Handwerker hämmert, sagt der Nachbar: Mir ist das zu laut.“

Postkarten mit Entwicklungsvorschlägen konnten die Besucher an eine Pinnwand heften. © pr

Was auch immer auf dem Gelände entstehen mag: Es wird noch lange dauern, bis Veränderungen zu sehen sind: Darauf stimmte Martin Birgel die Besucher ein. Birgel ist geschäftsführender Gesellschafter der Münchner „Dragomir Stadtplanung GmbH“, die damit beauftragt ist, eine Machbarkeitsstudie zu erstellen und all die Vorschläge zu bündeln, die beim Ortsspaziergang gemacht wurden. Dieser Prozess soll bis Mai 2023 abgeschlossen sein. Und dann geht die Arbeit erst so richtig los: „Ein Areal in dieser Größenordnung zu entwickeln – das passiert nicht über Nacht und auch nicht in zwei Jahren.“ Viel müssen berücksichtigt werden – beispielsweise der Denkmalschutz und der Hochwasserschutz. Man müsse sich zudem mit der Nachbargemeinde abstimmen, da ein Teil des Werksgeländes auf Gaißacher Flur liegt. Nicht zuletzt müsse alles wirtschaftlich realisieren lassen. Birgel: „Es bringt nichts, große Luftschlösser zu entwerfen, die wirtschaftlich nicht tragfähig sind.“

Bürgermeister Ingo Mehner sagte, es mache nur Sinn, wenn die Stadt und die private Eigentümer-Gesellschaft das Areal gemeinsam entwickeln. Die Stadt habe eine Steuerungsfunktion und setze – etwa durch den Bebauungsplan – den rechtlichen Rahmen.

Wer Vorschläge hat, wie sich das Moralt-Gelände entwickeln soll, kann eine E-Mail an badtoelz@dragomir.de senden.

