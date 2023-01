Moralt-Areal: Tölzer haben über 100 Ideen zur Zukunft

Von: Patrick Staar

Viele Ideen sind für die künftige Gestaltung des Moralt-Areals bei der Dragomir Stadtplanung GmbH eingegangen. © Patrick Staar

Nach einem Ortsspaziergang haben zahlreiche Bürger ihre Ideen zur Entwicklung des Moralt-Areals an den Planer geschickt. Viele wünschen sich eine autofreie Zone.

Bad Tölz – Riesengroß war die Resonanz auf den Ortsspaziergang, in dem es um die Zukunft des brachliegenden Moralt-Areals ging. Über 100 Interessierte ließen sich Anfang Dezember über das Gelände führen und gaben 115 Karten mit Vorschlägen ab, was dort entstehen soll (wir berichteten). In den folgenden Wochen gingen weitere 29 E-Mails zu diesem Thema bei der Dragomir Stadtplanung GmbH ein. Die Münchner haben die Ideen in einer Dokumentation zusammengefasst, die Anfang des Jahres von der Stadt Bad Tölz online gestellt wird und als Basis für ein Bebauungsplan-Verfahren dient. „Ich bin von der Resonanz sehr positiv überrascht“, sagt Martin Birgel, Geschäftsführender Gesellschafter des Münchner Planungsbüros.

Mit dieser Resonanz nicht gerechnet

Er gibt offen zu, dass er bei der Besichtigung ein etwas mulmiges Gefühl hatte. Zunächst konnte er nicht einschätzen, wie viele Menschen bei nass-kaltem nebligem Wetter zur Ortsbesichtigung kommen und wie viele Vorschläge sie abliefern: „Während wir dann rumgegangen sind, hat niemand was auf die Kärtchen geschrieben, die wir verteilt haben“, erinnert er sich. „Am Ende waren dann plötzlich alle Pinnwände voll mit Ideen zur Nutzung.“ Auf 70 Karten gibt es Ideen, wie das Gelände genutzt werden soll. 16 Karten widmeten sich dem Thema Mobilität. Auf zehn Zuschriften ging es um den Gebäudebestand und auf 19 um die Freiräume dazwischen. „Ein schöner Rücklauf“, sagt Birgel.

Bündelt die Ideen: Stadtplaner Martin Birgel. © P. Staar

Auch Wohnraum ist für viele wichtig

Mittlerweile habe sein Büro alles ausgewertet. „Ganz oft“ sei es um die Schaffung von Wohnraum gegangen: „Sozial, preisgedämpft, seniorengerecht – die ganze Bandbreite.“ Ein „großes Thema“ sei auch die Schaffung von Gastronomiebereichen gewesen und die Schaffung von Raum für Kunst und Kultur. Immer wieder seien Ziel-Konflikte erkennbar gewesen. Die einen hätten sich Raum für Jugendliche gewünscht, sagt Birgel: „Und andere haben geschrieben: Bloß keine Jugendlichen. Die sind laut, machen nur Lärm und Dreck.“ Ein anderer wünschte sich zusätzliche Einkaufsmöglichkeiten, „damit ich zum Einkaufen nicht immer nach München und Rosenheim fahren muss“.

Auch der „Industriecharme“ gefällt vielen

Unter dem Punkt „Gebäudebestand“ hätten viele Teilnehmer gewünscht, dass der „Industriecharme“ des Moralt-Areals mit seinen Silos, Luftkanälen und Schornsteinen erhalten bleibt. Mache wünschen sich laut Birgel ein Erlebnisbad nach Vorbild des „Alpamare“, andere ein Dokumentationszentrum für das Weltkulturerbe Flößerei und wieder andere eine Skater- und Bergsporthalle für Jugendliche. Unter dem Punkt „Mobilität“ wurde die Schaffung eines zweispurigen Kreisverkehrs vorgeschlagen. Etliche Teilnehmer hätten gefordert, dass das Moraltareal autofrei bleibt.

In den leeren Hallen ist die Zeit irgendwie stehen geblieben. © P. Staar

Drei Alternativen werden nun arbeitet

Auf Basis der vielen unterschiedlichen Vorschläge werde Dragomir nun drei komplette unterschiedliche Nutzungsalternativen ausarbeiten. In einem Vorschlag bildet das Gewerbe den Schwerpunkt, in einem anderen die Schaffung von Wohnraum und im dritten wird beides kombiniert. Geplant sei zudem ein Variante mit einem autofreien Moraltgelände, eine Variante mit mehreren Zufahrten und eine Variante mit einer Wohnstraße.

Das letzte Wort hat der Stadtrat

All dies geschehe in enger Abstimmung mit der Stadt und den Eigentümern: „Die beiden müssen zusammenfinden“, sagt Birgel. Als nächster Schritt werde die Planung im Stadtrat vorgestellt, „denn der ist bislang überhaupt noch nicht gehört worden“. Anschließend könnte das Bebauungsplanverfahren eingeleitet werden. Wie lange all dies dauert, sei nicht absehbar: „Alles hängt davon ab, ob man eine gemeinsame Basis findet oder ob viele Punkte strittig sind.“ Seine Einschätzung: „Das nächste Quartal wird spannend.“

