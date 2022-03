Moraltpark Bad Tölz: Obdachloser versetzt Mutter und Kind in Angst

Von: Andreas Steppan

Zu viel Alkohol hatte ein wohnsitzloser 56-Jähriger intus, als er im Moraltpark in Bad Tölz eine Mutter und ihr Kind belästigte. (Symbolfoto) © Jens Büttner / dpa

Ein laut Polizei „amtsbekannter Obdachloser“ hat am Sonntag in Bad Tölz einer Mutter und ihrem dreieinhalbjährigen Sohn einen gehörigen Schrecken eingejagt.

Aggressiver Betrunkener hält junge Mutter davon ab, mit dem Auto wegzufahren

Die 34-Jährige und ihre Kind hielten sich gegen 14.40 Uhr vor einer Apotheke am Moraltpark auf, als der Mann auf sie zuging und sie unvermittelt anschrie. Mutter und Kind bekamen beide Angst, gingen schnell weg und stiegen in ihr Auto ein. Der 56-jährige Wohnsitzlose folgte ihnen.

Als die Frau die Fahrertüre zumachen wollte, hielt der Mann die Tür fest und verhinderte so, dass die Frau sie schließen und wegfahren konnte. Laut Polizei stellte er sich sogar in die Tür und brüllte aggressiv in das Fahrzeug. „Der kleine Junge hatte große Angst, und die Mutter wusste sich nicht mehr zu helfen“, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht.

Nach Vorfall in Bad Tölz: Strafverfahren gegen Obdachlosen

Erst durch die Unterstützung von Passanten war es der Frau möglich, die Türe zu schließen und auf die Seite zu fahren. Als eine Polizeistreife eintraf, war der 56-Jährige stark betrunken und aggressiv und pöbelte nach wie vor weitere Passanten sowie die Beamten an. Er wurde in Sicherheitsgewahrsam genommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

