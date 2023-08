Tausende Besucher erwartet: Motorrad-Festival „Harley Rock’n’Race“ startet wieder in Bad Tölz

Im Moraltpark

Rund 10 000 Besucher werden zum „Harley Rock’n’Race“ am Wochenende erwartet. Zum zehnten Mal treffen sich die Biker in Tölz. Die Wetteraussichten sind gut.

Bad Tölz – Am kommenden Wochenende wird Bad Tölz wieder zur Anlaufstelle für Motorradfreunde und besonders für Fans der amerikanischen Kultmarke Harley-Davidson. Von Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. August, findet im Moraltpark das „Harley Rock’n’Race“ statt. Heuer feiern die Organisatoren einen runden Geburtstag, zum zehnten Mal treffen sich die Biker in Bad Tölz. „Wir erwarten wieder Besucherzahlen wie vor Corona“, sagt Stephanie Hörmann vom Restaurant „Jailhouse“, das das Treffen mitorganisiert. Rund 10 000 Motorradfreunde aus Deutschland, Österreich und der Schweiz werden nach Bad Tölz strömen. Ziel der Veranstaltung sei es, „die Leidenschaft des Motorradfahrens zu feiern und das Gefühl der Freiheit zu erleben“, ist auf der Homepage zu lesen.

Motorradfestival „Harley Rock’n’Race“ in Bad Tölz: Organisatoren freuen sich auf Sonnenschein

Gerade rechtzeitig wird laut Vorhersage das Wetter wieder besser. Bis zu 30 Grad und Sonnenschein werden für das Wochenende erwartet. „Wenn man nass ist und friert, macht es nicht nur uns beim Arbeiten, sondern auch den Besuchern viel weniger Spaß“, sagt Hörmann, die froh ist über die guten Aussichten.

Auf die Hitze sind die Veranstalter jedenfalls vorbereitet. Und zwar nicht nur mit Sonnenschirmen, sondern auch kulinarisch: Vor Ort wird es einen Eishändler mit verschiedenen Fruchteissorten geben. Das Besondere: Das Eis soll gänzlich ohne Zucker hergestellt sein. Das „Jailhouse“ versorgt alle hungrigen Gäste mit amerikanischen Gerichten. Für Vegetarier und Veganer sei ebenfalls etwas dabei, verspricht Stephanie Hörmann.

Acht Live-Bands auf der Bühne

Dieses Jahr haben sich die Organisatoren ein umfangreiches Rahmenprogramm für die drei Tage „Harley Rock’n’Race“ überlegt. Insgesamt 42 Händler und Gastronomen sowie acht Live-Bands sind auf dem Moraltgelände am Start. Für Kinder gibt es ein eigenes Programm. Mutige Besucher haben an allen drei Tagen die Möglichkeit, von einem Bungee-Turm aus 50 Metern Höhe zu springen. Eine Feuershow gibt es am Samstag zu bestaunen. Auch dieses Jahr soll wieder das beste Bike gekürt werden. Anders als in den vergangenen Jahren wählen diesmal nicht die Besucher den Sieger, sondern eine vierköpfige Fachjury, berichtet Hörmann.

Motorradfestival: Doch keine Charity-Parade durch Bad Tölz

Ursprünglich hätte es eine Charity-Parade durch Bad Tölz geben sollen. „Weil es zuletzt so viele Motorrad-Unfälle gegeben hat, haben wir uns in Abstimmung mit Polizei und Landratsamt gegen eine Ausrichtung entschieden“, erklärt Hörmann. „Uns ist wichtiger, dass die Leute auf dem Festivalgelände sind.“ Stattdessen gibt es wie zuletzt ein stündliches Ausfahrtprogramm mit verschiedenen Motorrad-Modellen. Ungefähr 40 Testbikes werde es geben, auf denen Interessierte mit einem Motorradführerschein eine Testfahrt machen können.

