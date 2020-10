Was man nur beim Thomas-Mann-Festival in Bad Tölz erleben kann

Mit prominenten Namen wie dem Lyriker Albert Ostermaier oder dem Schauspieler Thomas Loibl lockt das erste Thomas-Mann-Festival Literaturfreunde nach Bad Tölz.

Bad Tölz – Zwar verspätet, aber in vollem Umfang kommen die Literaturfreunde in Bad Tölz auf ihre Kosten: Das erste Thomas-Mann-Festival, das im Mai coronabedingt abgesagt wurde, wird ab Sonntag, 18. Oktober, nachgeholt. „Wir haben wirklich Glück gehabt, dass wir das Programm fast genauso kompakt anbieten können, wie wir es ursprünglich geplant hatten“, zeigt sich Christof Botzenhart erfreut.

Der 3. Bürgermeister ist für das inhaltliche Konzept verantwortlich. Es ist ihm gelungen, eine ganze Reihe renommierter Literaturexperten, hochkarätiger Musiker, den bedeutenden Lyriker Albert Ostermaier sowie den bekannten Schauspieler Thomas Loibl für das Festival zu gewinnen. Nach der Absage im Mai findet es Botzenhart „erstaunlich, dass alle gesagt haben, dass sie auch zu einem späteren Zeitpunkt dabei sind“.

Tenor Julien Prégardien hat ein exklusives Liedprogramm zu Thomas Mann zusammengestellt

Ein – wenn auch lösbares – terminliches Problem gab es lediglich mit einer Veranstaltung, die nun gleichzeitig den Auftakt und einen Höhepunkt des Festivals bildet: Der Abend unter dem Titel „Thomas Mann und das Kunstlied“ ist nun am Sonntag, 18. Oktober, als „Ouvertüre“ zeitlich etwas vom Rest des Programms losgelöst, das sich ansonsten auf die Tage von Samstag, 24., bis Donnerstag, 29. Oktober, konzentriert.

Die Veranstaltung am Sonntag bietet eine Kombination aus einem Vortrag des Germanisten Prof. Ruprecht Wimmer, langjähriger Präsident der Deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft, mit einem Liederabend des Tenors Julien Prégardien. „Das ist eine ganz neue Mischung und tatsächlich sensationell“, sagt Botzenhart. Prégardien habe dafür „auf höchstem intellektuellem Niveau ein einzigartiges Liedprogramm zusammengestellt“.

Thomas Mann ist ohne Musik nicht denkbar.

Ein ebenso exklusives und nur in Bad Tölz zu erlebendes Vergnügen ist der Klavierabend mit dem Pianisten Gerold Huber am Donnerstag, 29. Oktober. Der Solist hat zusammen mit Prof. Dieter Borchmeyer, ehemaliger Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste und laut Botzenhart „einer der besten Thomas-Mann-Kenner überhaupt“, eigens für das Festival ein klassisches Musikprogramm erarbeitet. Borchmeyer hält dazu einen Einführungsvortrag.

„Thomas Mann ist ohne Musik nicht denkbar“, erklärt Botzenhart das literarisch-musikalische Programm, das Bad Tölz ein Alleinstellungsmerkmal verleiht. Kein Wunder also, dass es für das Mann-Festival weit über die Grenzen von Bad Tölz hinaus „Interessensbekundungen“ gebe, wie Botzenhart berichtet. Ob im Münchner Literaturarchiv Monacensia, im Thomas-Mann-Archiv in Zürich oder der Thomas-Mann-Gesellschaft in Lübeck: In Fachkreisen schenkt man dem Tölzer Festival überall Aufmerksamkeit. Botzenhart ist es aber mindestens genauso wichtig, dass das Tölzer Publikum den Weg zu den Veranstaltungen findet. Dass es hier einen treuen Interessentenkreis gibt, haben vergangene Veranstaltungen rund um den Literatur-Nobelpreisträger bereits bewiesen.

Thomas-Mann-Festival künftig wohl alle zwei Jahre

Wird das Festival ein Erfolg, dann soll es zur festen Tölzer Institution werden und im zweijährlichen Wechsel mit dem Knabenchor-Festival stattfinden. Eine erste Idee für 2022 hat Botzenhert schon. Steht heuer die Novelle „Der Tod in Venedig“ im Mittelpunkt, könnte sich beim nächsten Mal eventuell alles um die „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ drehen.

Bad Tölz hat sich seit einigen Jahren als Thomas-Mann-Ort etabliert, unter anderem mit der Eröffnung eines Thomas-Mann-Wegs auf den Spuren des Nobelpreisträgers und der Einrichtung eines Thomas-Mann-Zimmers in der Stadtbibliothek.

Das Programm des Thomas-Mann-Festivals:

Sonntag, 18. Oktober, 19 Uhr: „Thomas Mann und das Kunstlied“, Vortrag mit Prof. Ruprecht Wimmer und Liederabend mit Julien Prégardien (Tenor) und Rudi Spring (Klavier), Kurhaus.

Samstag, 24. Oktober, 19 Uhr: „Die Novelle ,Der Tod in Venedig‘“, Lesung mit Musik von Thomas Loibl und Perry Schack (Gitarre), Kleiner Kursaal.

Sonntag, 25. Oktober, 19 Uhr: „Betrachtung eines Politischen“, Vortrag von Albert Ostermaier, Kurhaus.

Montag, 26. Oktober, 19 Uhr: „Die Rache des Dionysos. Thomas Manns ,Der Tod in Venedig‘ in den Spuren des Euripides“, Vortrag von Prof. Dieter Borchmeyer, Kurhaus.

Dienstag, 27. Oktober, 14 bis 17 Uhr: „Schauplätze in München“, Exkursion mit literarischer Stadtführung zu Thomas Mann und seiner Meisternovelle.

Mittwoch, 28. Oktober, 20 Uhr: „Der Tod in Venedig“ (1971), Filmabend mit der Literaturverfilmung von Luchino Visconti, Capitol-Kino.

Donnerstag, 29. Oktober, 19 Uhr: Klavierabend mit Gerold Huber, Kurhaus.

Ab Sonntag, 25. Oktober: Ausstellung „(Un)mögliche Versuchungen“ mit Bildern von Heinz Stoewer, Kurhaus.

Stadtführungen zum Thomas-Mann-Festival: an den Sonntagen, 18. und 25. Oktober, mit Martin Hake (Treffpunkt Stadtbibliothek) und am Samstag, 24. Oktober, mit Julia Friedel (Treffpunkt Winzererdenkmal), jeweils 14 Uhr.

Tickets bei der Tourist-Info (Telefon 0 80 41/78 67 15) oder über München Ticket.