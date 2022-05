Musikalischer Lichtbildervortrag über die Isar – von der Quelle bis nach Tölz

Begeisterten ihre Zuhörer und Zuschauer im Marionettentheater: Barbara (li.) und Stephanie Schwarz. © Näher

Barbara Schwarz zeigte bei einem musikalischen Lichtbildervortrag im Tölzer Marionettentheater Fotos von der Isar und ihren Zuflüssen, Stephanie Schwarz untermalte die Impressionen mit einem Harfenspiel.

Bad Tölz – Bis auf den letzten Platz besetzt war das Marionettentheater in Bad Tölz am Freitagabend. Barbara und Stephanie Schwarz konnten viele Freunde und Bekannte begrüßen, die sich zu ihrem musikalisch illustrierten Lichtbildervortrag über die obere Isar und ihre Zuflüsse eingefunden hatten.

Die Musik hatte das erste Wort. Stephanie Schwarz bezauberte an der Harfe vom ersten Takt an und schuf eine atmosphärische Stimmung, in der sich die Wirkung der Fotos ihrer Mutter Barbara Schwarz bestens entfalten konnte. „Wir werden heute Abend den Weg der Isar von der Quelle bis nach Tölz verfolgen“, ergriff diese das Wort. Auf einer eingeblendeten Landkarte erklärte Schwarz den ersten Reiseabschnitt. Die folgenden, wunderbaren Fotos ließ sie dann ohne Kommentar für sich sprechen – beziehungsweise von ihrer Tochter an der Harfe seelenvoll illustrieren. Dieses, von anderen Lichtbildvorträgen abweichende, Konzept behielten sie bei. Eine sehr gute Entscheidung, denn Musik und Bild ergänzten sich besser, als es das erklärende Wort gekonnt hätte. So standen Barbara Schwarz’ Anmerkungen für sich und lieferten den Zuhörern die notwendige Information, die sich dann bei Bild und Musik emotional vertiefen konnte.

Fotografiert hat Schwarz auch die Tiere und Pflanzen, die rund um die Isar leben, selbstverständlich auch die umgebenden Berge, doch das Wasser stand, mal als wild hinab stürzender Wasserfall, mal als sanftes Plätschern über Kieselsteine, im Mittelpunkt. Und gerade die Bilder von glitzernden Wasserflächen oder sprühenden Wasserfontänen fanden einen reizvollen Widerhall in den funkelnden, glitzernden Harfentönen. Vom Quellgebiet der Isar im Hinterautal ging es weiter ins Karwendel. „Dort fließen von allen Seiten Bacherl in den Karwendelbach hinein“, erklärte Barbara Schwarz. „Über zehn Kilometer erstreckt sich das Tal und liefert einen großen Zufluss zur Isar.“ Bilder von Bächen, von Kühen auf der Weide, von seltenen Pflanzen, immer wieder auch Almrosen, folgten.

Hatte Stephanie Schwarz ein heiteres, beschwingtes Stück für die Harfe ausgesucht, so tauchte dieses auch die Bilder in ein helles Licht. War die Musik dagegen verhalten, ein wenig wehmütig, nahm man die Fotos anders wahr. So ließ sich an diesem Abend auch erleben, welche Bedeutung die Filmmusik für die Rezeption von Filmen hat. Die Reise führte weiter über Scharnitz, wo Schwarz von der Porta Claudia erzählte, einer Festungsanlage, die zum Schutz vor den Schweden errichtet worden sei, in die Region um Mittenwald mit der Leutascher Ache und dem Wettersteingebirge. Die Fotografin berichtete, dass hier ein Kanal Isarwasser zum Walchensee ableitet, und wies auf die Bedeutung Mittenwalds für den Handel mit Italien und den Geigenbau hin. Am Rißbach entlang ging es zum Sylvensteinspeicher, wo Fotos des im Wasser versinkenden Dorfes Fall besonders berührten. Und die letzte Etappe bis Tölz führte dann alle in vertrautes Terrain zurück. (Sabine Näher)

