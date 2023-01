Musterkatalog für Bauwillige: Stadt Tölz legt Gestaltungsleitfaden für die Altstadt vor

Von: Christoph Schnitzer

Fassaden, Fenster, Farben: Die Summe der Details führen wie hier im Gries zum positiven Gesamteindruck. Woran liegt es, dass Besucher von Tölz schwärmen? © rha/cs

Nach mehrjähriger Arbeit hat die Stadt Bad Tölz einen Gestaltungsleitfaden für die Altstadt vorgelegt.

Bad Tölz – Er definiert, so Stadtbaumeister Florian Ernst in der jüngsten Stadtratssitzung, „kein neues Recht“, sondern soll Bauherren bei Um- und Neubauten „als Klarstellung“ dienen. In einer Stadt mit enorm viel historischer Substanz gelte es für Bauherren, „einen Kompromiss zu finden, der den eigenen Anspruch und das hier Zulässige vereint“. Der Leitfaden biete Lösungsmöglichkeiten, hat es Bürgermeister Ingo Mehner im Vorwort formuliert. Ein Musterkatalog für Bauwillige sozusagen.

Mitgewirkt haben an dem 45-seitigen Ratgeber, der „ein echtes Herzensanliegen“ von Ernst ist, nicht nur das Bauamt, sondern auch der historische Verein. Verfasst wurde er von dem Büro „AKFU Architekten und Stadtplaner“ aus Germering.

„Das ist etwas ganz Besonderes“

Deren Vertreterin Sandra Urbaniak schwärmte in der Sitzung mit dem Blick „von der Qualität, die Sie hier haben“. Der erste Eindruck, den man von Tölz habe, „wow, wie toll und schön das ist“, sei eben kein Zufall. Es liege an Proportionen, an der Rhythmisierung, an ähnlichen Traufhöhen, Dachneigungen, zurückhaltender und vor allem einheitlicher Werbung sowie vielen anderen Gestaltungselementen, die dem Besucher im Detail gar nicht auffallen. Erst die Summe macht’s. „Das ist etwas ganz Besonderes. Das muss man sich immer wieder bewusst machen.“

Johanna Pfund (Grüne) stimmte Urbaniak „zu hundert Prozent“ zu. Man müsse auch den Hausbesitzern Danke sagen, „dass es ausschaut, wie es ausschaut“. Im Dialog mit Eigentümern und Bürgern gebe es eine Vielfalt von Möglichkeiten. Aufpassen müsse man, „das es nicht uniform wird“.

Unternehmer ist geteilter Meinung

Als Unternehmer mit Geschäft in der Marktstraße hat Peter von der Wippel (FWG) ein zwiegespaltenes Verhältnis zu dem Leitfaden. Er freute sich darüber, ihn nach vier Jahren endlich in Händen zu halten. Ihm war aber wichtig, dass „nicht nur mit der Architekturbrille“ auf die Altstadt gesehen wird. Man dürfe sich nicht an der perfekten Innenstadt orientieren, sondern an der Lebenswirklichkeit, die vorhanden ist. „Die Innenstadt erhält sich nur, wenn eine Wirtschaftskraft da ist, die sie erhielt“, mahnte er.

Eine Lanze für den Handel brach auch Julia Dostthaler (CSU). Oft spielten kleinste Dinge eine Rolle. Josef Steigenberger (CSU) wohnt selbst im Schutzgebiet Altstadt. Für ihn zeigten mehrere Haussanierungen in jüngerer Zeit, dass man aus der alten Bausubstanz „etwas machen kann“. Jeder Hausbesitzer könne eine Sanierung anpacken. Der Gestaltungsleitfaden zeige Möglichkeiten dazu auf. Ein Wort noch zum Schutzgebiet selbst, dessen Grenzen von der Altstadt sowie dem Gries definiert sind. In derselben Sitzung, in der es um den Gestaltungsleitfaden ging, wurde die Altstadt mit einstimmigem Beschluss um die Verbindungsachse zum Bahnhof sowie das Bahnhofsgelände erweitert.

Der Gestaltungsleitfaden ist im Internet auf der Rathausseite www.bad-toelz.de abrufbar. Hinweis der Stadt: Wer zur Bauherrenberatung kommt, bekommt ein Exemplar des Leitfadens ausgedruckt ausgehändigt.

