Es ist ein lang gehegter Wunsch: die Erweiterung des MVV-Verbunds auf den ganzen Landkreis. Auch wenn es noch dicke Bretter zu bohren gibt, war man der Erfüllung dieses Wunsches noch nie so nah wie jetzt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Bislang ist nur der Norden des Landkreises Mitglied im Münchner Verkehrsverbund und profitiert von den günstigeren und einheitlichen Tarifen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). „Vielleicht rückt das Ziel ein Landkreis, ein Fahrplan, ein Tarif nun doch etwas näher“, kommentierte Gabriele Skiba (SPD) die Bemühungen von Landrat Josef Niedermaier (FW), alle 21 Gemeinden in den MVV-Verbund zu integrieren. Mit der Erweiterung befassten sich am Montag Infrastruktur- und Kreisausschuss in einer gemeinsamen Sitzung.

Ginge es „nur“ um die Integrierung von Buslinien in den MVV, wäre das Ziel vermutlich leichter zu schaffen. Da aber auch die Strecken der Kochelseebahn und der Bayerischen Oberlandbahn in den Tarifverbund sollen, müssen die Nachbarlandkreise Miesbach und Weilheim-Schongau mitziehen, denn deren Flächen queren die Strecken, bevor sie MVV-Gebiet erreichen. In Miesbach habe sich „ein Wandel bei dem Thema vollzogen. Es gibt positive Signale, dass man das angehen will“, berichtete Niedermaier in der Sitzung. Anders sieht es in Weilheim-Schongau aus. Dort will der Landrat bestenfalls vorsichtige Überlegungen erkannt haben. Er hoffe aber, dass auch dort die Erkenntnis noch reife, „dass wir im Oberland alle in einem Boot sitzen“.

Die Erweiterung wird Geld kosten

Und in dieses Boot müsse Weilheim-Schongau unbedingt mit einsteigen, forderte Vize-Landrat Thomas Holz (CSU). „Sonst haben wir wieder eine Tarif-Zweiteilung im Landkreis. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber wir müssen intensiv verhandeln.“ Dass dieses „Loch, diese MVV-freie Zone“ auf jeden Fall vermieden werden müsse, betonte auch CSU-Fraktionschef Martin Bachhuber. Zumindest habe die Weilheimer Landrätin Andrea Jochner-Weiß zugesagt, an einem Treffen teilzunehmen, zu dem der MVV alle Erweiterungskandidaten eingeladen habe, sagte Niedermaier.

Hauptgrund für das Zögern dürfte sein, dass es eine Stange Geld kostet, Teil des Tarifverbunds zu sein. Im MVV werden alle Linien gemeinwirtschaftlich ausgeschrieben. Der Landkreis sagt, von wo nach wo und wann Busse fahren sollen. Der MVV schreibt die Linien im Auftrag des Landkreises europaweit aus. Der Unternehmer mit dem besten Angebot erhält den Zuschlag und bekommt monatlich die Betriebskosten überwiesen. Im Gegenzug erhält der Kreis die Einnahmen aus den Ticketverkäufen. Bei kaum einer Buslinie decken die Einnahmen die Ausgaben. Das Defizit muss der Kreis ausgleichen. „Wir wissen, dass das den Landkreis Geld kosten wird, aber das müssen wir schlucken“, sagte FW-Fraktionschef Hans Sappl. Die Zeit sei reif, die Verbunderweiterung anzugehen.

Für die Schiene liegt die Verantwortung beim Freistaat – eigentlich. „Wenn die Äste im MVV-Tarif ausgeschrieben werden, entstehen Einnahmeausfälle. Wenn der Freistaat sagt, dass wir das als Landkreis zu übernehmen haben – da hört es sich bei mir auf“, sagte Niedermaier. Genau genommen brauche es neue Bahnlinien. Beispielsweise gehöre der Alpenbus, der als Expresslinie eine Ost-West-Verbindung zwischen Rosenheim und Weilheim herstellen soll, auch auf die Schiene. „Aber das werden wir nicht mehr erleben.“

Keine Alternative zur Verbunderweiterung sieht Dritter Landrat Klaus Koch (Grüne). „Wenn der ÖPNV wirklich zur Verkehrswende beitragen soll, muss er verständlich, zuverlässig und regelmäßig sein.“ Er begrüße die Initiative des Laandrats, die Region Bad Tölz-Wolfratshausen/Miesbach zur Modelregion für die Verbunderweiterung zu machen.

So sahen es auch die anderen Mitglieder der beiden Kreistags-Ausschüsse. Einstimmig wurde der Landrat beauftragt, die MVV-Verbundraum-Erweiterung auf den gesamten Landkreis vorzubereiten und ein Konzept mit Zeitplan und Kosten dafür zur weiteren Beratung vorzulegen.

