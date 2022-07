Nach Abschluss an Tölzer Berufsschule: „Stehenbleiben ist nicht angesagt“

Zeugnisvergabe

271 junge Erwachsene haben am Donnerstag ihr Abschlusszeugnis der Staatlichen Berufsschule Bad Tölz-Wolfratshausen im Tölzer Kurhaus in Empfang genommen. 59 der diesjährigen Absolventinnen und Absolventen hatten einen Notendurchschnitt von 1,5 oder besser.

Bad Tölz – Nach zwei Jahren coronabedingt eingeschränktem Programm fand am Donnerstag die Zeugnisvergabe der Berufsschule wieder mit einem feierlichen Akt im Tölzer Kurhaus statt. Aufgeteilt in zwei Gruppen, wurden insgesamt 271 Schülerinnen und Schüler verabschiedet. Für eine schwungvolle Eröffnung sorgte dabei die elfköpfige Schulband des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums mit dem Beatles-Klassiker „Twist and Shout“ – angeleitet von dem Tölzer Musikproduzenten und Musiker Florian Rein.

In seiner Abschlussrede betonte Schulleiter Franz Hampel, wie erfreut er über die guten Leistungen der Absolventen ist. „Es haben erstaunlich viele eine Eins vor dem Komma“, lobte er. 21 haben ihre Berufsausbildung sogar mit der Bestnote 1,0 abgeschlossen. Das Besondere an diesem Jahrgang sei, dass die Schüler die meiste Zeit ihrer Ausbildung unter Pandemiebedingungen bewältigen mussten. „Ihr habt damit einige Unwetter überstehen müssen. Heute sieht man, dass ihr alle das Beste daraus gemacht habt.“

Aber auch der nun folgende Lebensabschnitt könne einige Steine bereithalten, sagte Hampel. „In einer Zeit voller Krisen macht ihr euch nun auf einen neuen, ungewissen Weg.“ Daher sei es wichtig, sich seiner Berufsausbildung bewusst zu sein und diese als Grundstein für Künftiges zu nehmen. „Nützt immer auch Weiterbildungschancen“, riet der Schulleiter.

Dies betonte auch Absolventin Julie Daffner in ihrer Rede. Ob man erstmal Berufserfahrung im Ausbildungsbetrieb sammle, das Abitur nachhole oder ein Studium anvisiere – die weiteren beruflichen Schritte der nun ehemaligen Schüler seien sehr diffizil. Aber ein Motto vereine die Absolventen auch nach der Entlassfeier: „Stehenbleiben ist nicht angesagt“, sagte Daffner. Sie lobte das familiäre Klima in der Tölzer Berufsschule. „Hier ist man nicht einfach nur ein Schüler mit einer Nummer, sondern wird als Mensch wahrgenommen.“ Gestartet hätten alle als „komplett bunt zusammengewürfelter Haufen“, schilderte die Absolventin. „Einige kamen frisch aus der Schule, für andere war es schon die zweite Ausbildung, manche haben sogar schon ein Kind.“ Die freundliche und geborgene Atmosphäre in der Berufsschule habe trotz der großen Unterschiede zwischen den Schülern immer für ein gutes Miteinander gesorgt. „Ich werde die Schule daher immer in guter Erinnerung behalten“, sagte Daffner.

Nach einer weiteren musikalischen Einlage – „Yellow“ von Coldplay – von Reins Schützlingen kam dann der Zweite Bürgermeister der Stadt Bad Tölz, Michael Lindmair auf die Bühne des Kurhauses, um die Staatspreis-Urkunden zu vergeben. „Das ist für mich eine besondere Ehre, schließlich habe ich selbst hier mal mein Berufsschulzeugnis abgeholt“, sagte er. Für die Absolventen mit der Bestnote 1,0 gab es zudem einen Geldpreis. Mit „Johnny B. Goode“ von Chuck Berry sorgte die Schulband schließlich für einen rockigen Abschluss – bevor wenig später der Ablauf von vorne begann, um den zweiten Teil der Absolventinnen und Absolventen würdig zu verabschieden.

