Nach aufwendiger Rettungsaktion: Tölzer Kastanie steht „prächtig“ da

Von: Andreas Steppan

Teilen

Einige Berühmtheit erlangt hat die aufwendig verpflanzte Kastanie an der Bairawieser Straße in Bad Tölz. Nach dem Winter wirkt der Baum wieder frisch und vital. © Schlieske

Einige Skeptiker hatten der Kastanie wenig Überlebenschancen eingeräumt: Doch der Baum an der Bairawieser Straße hat die aufwendige Verpflanzung offenbar gut überstanden.

Bad Tölz – Erst gab es eine spektakuläre Rettungsaktion, dann folgten einige Sorgen und Bedenken: Mit viel Aufmerksamkeit verfolgte die Öffentlichkeit vergangenes Jahr das Schicksal eines Kastanienbaums an der Bairawieser Straße. In diesem Frühjahr sieht es nun so aus, als habe der rund 40 Jahre alte Baum seine aufwendige und teure Verpflanzung gut überstanden: Er treibt aus und präsentiert sich in frischem gesunden Grün.

Baum sollte eigentlich der Umgestaltung des Kreuzungsbereichs weichen

Wie berichtet sollte der Baum eigentlich der Umgestaltung des Kreuzungsbereichs zwischen Bairawieser und Jahnstraße weichen. Zuerst machte die Anwohnerfamilie Kreitmeir mit ihrem fünfjährigen Sohn Poldi im Internet mobil gegen die Fällung. Dann sprangen Michaela und Frank Dorfmeister, die Veranstalter der „Rosentage“ auf, sammelten Spenden für die Kastanienrettung und garantierten, dass sie im Bedarfsfall das fehlende Geld für eine Verpflanzung übernehmen würden. Die Methode, die dem Baum das Überleben sicherte, war nämlich ungewöhnlich und mit rund 11 000 Euro nicht ganz billig: Eine Spezialfirma hob den kompletten Baum samt Wurzen aus und setzte ihn einige Meter weiter wieder ein.

Spezialisten kümmern sich um die intensive Pflege der Kastanie

Im Preis inbegriffen ist auch eine intensive Pflege durch die Spezialisten. Dennoch meinte so mancher Passant im Spätsommer, zwei Monate nach der Verpflanzung, zu erkennen, dass die Aktion dem Baum nicht bekommen war, wurden die Blätter doch ungewöhnlich früh braun.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

„Es war ja ein sehr heißer und trockener Sommer, da habe ich schon ein bisserl Bedenken gehabt“, sagt auch Frank Dorfmeister. Die Mitarbeiter der Fachfirma hätten ihm aber schon damals versichert: „Es ist ganz normal, dass der Baum erst mal alle Blätter abwirft, weil er den Verpflanzungsschock verarbeiten muss.“

Unterstützer findet, dass sich die Investition gelohnt hat

Nach dem Winter, der zum Glück auch keinen extremen Frost mit sich gebracht habe, stehe die Kastanie nun „prächtig“ da, freut sich Dorfmeister. „Im Vergleich zu zwei weiteren Kastanienbäumen, die es am Hintersberg noch gibt, fällt sie qualitativ in keiner Weise ab.“ Intensive Pflege brauche der Baum aber weiterhin.

Dorfmeister findet jedenfalls, dass sich die Investition gelohnt hat. Auch die Mädchen und Buben aus dem nahe gelegenen Kindergarten hätten ihre Freude an dem Baum. „Ich denke auch, er passt für die Gestaltung dieses Bereichs sehr gut.“

Am neuen Wohngebiet Hintersberg II erinnert Grablicht an Eiche

Nicht weit entfernt sei als Gegenbeispiel für das neue Wohngebiet Hintersberg II eine alte Eiche gefällt worden. Nachbarn hätten an der Stelle ein Grablicht aufgestellt. „Das ist der andere Weg.“ An der Bairawieser Straße hingegen „haben wir zwar nicht die Welt gerettet, sondern nur eine Kastanie“, sagt Frank Dorfmeister. „Aber wir haben in Zeiten des Klimawandels ein Zeichen gesetzt, dass nicht alles der Spitzhacke und der Säge zum Opfer fallen muss.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.