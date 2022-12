Nach Baugrund-Untersuchung: Spielplatz an der Tölzer General-Patton-Straße ist wieder nutzbar

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Der Spielplatz an der General-Patton-Straße war wegen Erkundungsbohrungen gesperrt. © arp

Das Tölzer Pflegeheim Josefistift wird auf die Flinthöhe umziehen. Im Vorfeld liefen nun Baugrund-Untersuchungen. Dafür musste der Spielplatz gesperrt werden.

Bad Tölz – Einige besorgte Anfragen gab es mit Blick auf den Spielplatz an der General-Patton-Straße. Der war kurzfristig abgesperrt worden, und es gab die Befürchtungen, dass der Platz wegen des Neubaus des Pflegeheims Josefistift bereits jetzt vollständig abgebaut wird.

Spielplatz musste aus Sicherheitsgründen gesperrt werden

Dem ist nicht so, betonte Bürgermeister Ingo Mehner am Dienstag im Bauausschuss. Im Vorfeld seien aber Baugrund-Untersuchungen notwendig geworden. Für die Bohrungen musste auch der Kinderspielplatz aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. „Leider hat sich der Abbau des Bauzauns durch die ausführende Firma verzögert“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Mittlerweile sei er aber entfernt, der Spielplatz wieder nutzbar.

Sobald der Neubau beginnt, wird ein Ersatz-Spielplatz errichtet

Der Erhalt des Platzes sei Teil des Konzepts zum Bau des neuen Pflegeheims, so Mehner. Bis zum Beginn der Arbeiten werde der jetzige Standort erhalten. Sobald die Baumaßnahme läuft, werde ein Ersatz-Spielplatz in der Nähe errichtet. „Aller Voraussicht nach bleibt dieser dann auch bestehen, wenn nach Abschluss der Baumaßnahme der im Konzept vorgesehene Spielplatz neben dem Pflegeheim ausgestaltet wird.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.