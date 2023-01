Nach Brand in Tölzer Bankfilialen: Wiedereröffnung unklar

Von: Elena Royer

Noch immer nicht nutzbar sind die Bankautomaten der Sparkasse in der Marktstraße. © arp

Nach einer Brandstiftung sind zwei Bankfilialen in der Marktstraße noch immer nicht wieder geöffnet. Kunden haben aber Ausweichmöglichkeiten.

Bad Tölz – Mitte Dezember hatte es in zwei Bankfilialen in der Marktstraße gebrannt. Wie berichtet hatte damals ein 56-jähriger Tölzer nachts in der SB-Filiale der Sparkasse und in der Filiale der Hypovereinsbank Feuer gelegt. Bei beiden steht noch nicht fest, wann sie wieder öffnen.

An der Tür der Hypovereinsbank-Filiale klebt ein Zettel, der die Kunden darüber informiert, dass die Filiale aufgrund eines Brandschadens in der SB-Zone vorübergehend nicht geöffnet werden kann. Wie eine Sprecherin der Hypovereinsbank auf Anfrage bestätigt, ist die Filiale derzeit komplett geschlossen. „Nach Überprüfung der Geräte wird entschieden, wann beziehungsweise was so schnell wie möglich wieder geöffnet werden kann“, erklärt sie. Die Mitarbeiter seien aber per E-Mail und über ihre Durchwahlen telefonisch erreichbar.

Hypo-Kunden können nach Rottach, Miesbach oder Holzkirchen, Sparkassen-Kunden zur Raiba

Für Filialservices rät die Sprecherin, die Standorte in Rottach-Egern (mit Kasse), Miesbach oder Holzkirchen zu nutzen. Der Zettel an der Tür der Bankfiliale weist außerdem darauf hin, dass Kunden der Hypovereinsbank kostenfrei die Geldautomaten der „CashGroup“ (Commerzbank, Deutsche Bank, Postbank) mit ihrer Girocard nutzen können. Weil Überweisungen derzeit auch nicht in den Briefkasten in der Filiale eingeworfen werden können, sollten die Kunden hierfür auf Online- oder Mobile Banking ausweichen. Notfalls können Kunden ihre Überweisungen per Post an UniCredit Bank AG, Arabellastraße 12, 81925 München senden.

Die Sparkasse rechnet, wie berichtet, mit mehreren Wochen, bis sie ihre SB-Filiale wieder öffnen kann. Dort wird ein neuer Brandschutzvorhang benötigt, dessen Eintreffen sich aber aufgrund aktueller Lieferschwierigkeiten verzögert. „Derzeit wird dort mit Hochdruck gearbeitet“, erklärt Thomas Bundschuh, Sprecher der Sparkasse. Wann wieder offen ist, kann er aber noch nicht sagen. Bis die Filiale wieder zugänglich ist, können Kunden der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen in der Raiffeisenbank am Kapellengasteig 2 gebührenfrei bis zu 1000 Euro am Tag abheben.

