Nach Brand: Kein neuer Pavillon im Tölzer Rosengarten

Von: Melina Staar

Lichterloh brannte der Pavillon im Rosengarten Mitte Februar – nur die Spitze des Eisbergs an Vorfällen. © Archiv

Mit Vandalismus und Lärmbelästigung hat die Stadt Bad Tölz im Rosengarten zu kämpfen. Höhepunkt: Die fahrlässige Brandlegung im Februar, bei der der dortige Pavillon komplett zerstört wurde. Bürgermeister Mehner zieht nun Konsequenzen.

Bad Tölz – Mitte Februar brannte der Pavillon im Tölzer Rosengarten lichterloh. Noch immer zeugen verkohlte Reste von dem Brand. „Der Fall wurde der Versicherung übergeben“, gibt Stadt-Sprecherin Birte Otterbach auf Nachfrage bekannt. Erst wenn diese entschieden habe, ob ein Gutachter eingeschaltet werde, könne die Fläche gereinigt werden.

Die Stadt hat indessen eine Entscheidung gefällt: Der Pavillon wird zunächst nicht wieder aufgebaut. Der Rosengarten sei zuletzt Treffpunkt für Menschen gewesen, „die gerne laut und ausgelassen feiern“, so Otterbach. Leider seien diese auch durch Verschmutzung der Anlage und Vandalismus negativ aufgefallen. Die Klagen über die Lärmbelästigung hätten sich enorm gehäuft, äußert sich Bürgermeister Ingo Mehner. „Unser Betriebshof hat regelmäßig nach den Wochenenden viel Zeit darauf verwendet, den Platz zu säubern und Reparaturen durchführen, selbst einen Sicherheitsdienst haben wir beauftragt.“ Leider habe sich gezeigt, dass die dort Feiernden wenig Respekt gegenüber Einrichtungen der Stadt zeigen. „Dass der Pavillon jetzt abgebrannt ist, ist sehr schade, passt aber an dieser Stelle ins Bild“, so Mehner weiter. „Wir sind nicht gewillt, denen, die sich nicht zu benehmen wissen, weiterhin eine gemütliche Überdachung zu liefern.“

Der übrige Rosengarten werde von den Besuchern gerne genutzt, so Otterbach. Dagegen seien die Schachfreunde nach den Vorfällen umgezogen und nutzen nun das Bodenschach im Franziskanergarten.

