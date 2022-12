Nach Brandstiftung in Bank: Wiedereröffnung verzögert sich

Von: Andreas Steppan

Das Feuer beschädigte auch zwei Geldautomaten und die Inneneinrichtung. © Feuerwehr Bad Tölz

Nach der Brandstiftung in den Tölzer Bankfilialen braucht die Sparkasse nun einen neuen Brandschutzvorhang. Doch dafür gibt es derzeit Lieferschwierigkeiten.

Bad Tölz – Bis die Sparkasse ihre Selbstbedienungsfiliale an der Tölzer Marktstraße wieder eröffnen kann, dürften noch einige Wochen vergehen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Geldinstituts hervor. Damit ihre Kunden in der Innenstadt bis dahin eine Alternative zum Geldabheben haben, wurde eine Vereinbarung mit der Raiffeisenbank getroffen. Wie berichtet hatte ein 56-jähriger Tölzer vor gut einer Woche nachts in der SB-Filiale der Sparkasse und kurz darauf in einer weiteren Bank in unmittelbarer Nachbarschaft Feuer gelegt. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen kurz darauf fest.

100 000 Euro Schaden nach Brand

Bei der Sparkasse liege der Sachschaden bei rund 100 000 Euro, teilt nun Pressesprecher Thomas Bundschuh mit. „Beide Geldautomaten sind defekt und außer Betrieb“, erklärt er. „Die zwei Kontoauszugsdrucker in der Filiale seien hingegen weiterhin funktionsfähig und zugänglich. Bundschuh zitiert in seiner Mitteilung Vorstandsmitglied Christian Spindler: „Die Geldautomaten in unserer SB-Filiale stehen unseren Kundinnen und Kunden schnellstmöglich wieder in vollem Umfang zur Verfügung. Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck an einer schnellen Lösung.“

Ein Problem dabei: Bei dem vom Brand beschädigten Foyer handelt es sich laut Bundschuh gleichzeitig um einen Fluchtweg vom Treppenhaus des Gebäudes an der Marktstraße 34. „Daher ist eine Wiedereröffnung nur unter Einhaltung der Brandschutzvorschriften möglich“, so der Sparkassen-Sprecher. Dazu aber ist ein neuer Brandschutzvorhang nötig. Der bisherige leistete bei dem Brand in der Nacht zum 13. Dezember gute Dienste: Er verhinderte effektiv eine Ausbreitung der Flammen und des Rauchs, wurde dabei aber beschädigt und muss nun ersetzt werden. Wegen aktueller Lieferschwierigkeiten klappt das laut Bundschuh aber nicht so schnell wie gewünscht. Bis zum Eintreffen eines neuen Brandschutzvorhangs dauere es voraussichtlich „mehrere Wochen“.

Übergangslösung: Sparkassenkunden können gebührenfrei bei Raiffeisenbank am Kapellengasteig Geld abheben

Bis dahin hat die Sparkasse laut der Mitteilung eine Übergangsvereinbarung mit der Raiffeisenbank im Oberland getroffen: Sparkassen-Kunden können nun auch am nahe gelegenen Bankautomaten der Raiffeisenbank am Kapellengasteig 2 gebührenfrei bis zu 1000 Euro am Tag abheben. Der sei lediglich 200 Meter entfernt, so Bundschuh.

