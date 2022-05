Rückkehr der Großveranstaltungen in Bad Tölz: Auftakt mit Rosentagen und US-Car-Treffen

Von: Andreas Steppan

Zwangspause beendet: Nach zwei Jahren Corona-Pause können Besucher in Bad Tölz zu Pfingsten wieder im Badeteil zwischen Rosenstöcken und Gartendeko flanieren. (Archivfoto) © Hias Krinner

Zwei Jahre machte Corona Großveranstaltungen in Bad Tölz unmöglich. Zu Pfingsten gibt es wieder die ersten Besuchermagnete. Doch was ist mit der Leonhardifahrt?

Bad Tölz – Sie alle waren seit Jahren fester Bestandteil im Tölzer Kalender – bis Corona kam. Heuer aber geht es nach zwei Jahren Pause mit den etablierten Großveranstaltungen in der Stadt weiter. Den Auftakt macht zu Pfingsten wie in alten Zeiten die gegensätzliche Kombination von „Rosentagen“ im Badeteil und „US-Car-Treffen“ im Moraltpark. Einzig hinter der Frage, ob das Tölzer Jahr wieder mit der Leonhardifahrt seinen Höhepunkt findet, steht noch ein Fragezeichen.

Rosentage in Bad Tölz von 3. bis 6. Mai 2022

Voller Vorfreude blickt zunächst einmal Michaela Dorfmeister dem Pfingst-Tagen entgegen. Nach zwei Jahren „Hin und Her“, wie sie sagt, kann sie inzwischen sicher sein: Die 21. Ausgabe der Tölzer Rosen- und Gartentage wird von Freitag, 3., bis Montag, 6. Juni, in Rosengarten, Franziskanerpark und Klostergarten stattfinden.

Das hatte sie eigentlich schon für Pfingsten 2020 geplant. Vieles war organisiert, die Flyer gedruckt, als die Corona-Pandemie ausbrach. „Damals dachte man ja noch im März, bis Mai würde das alles schon wieder vorbei sein“, erinnert sich Dorfmeister. Es kam anders. Nicht nur im Frühjahr 2020 fielen die Rosentage aus. Auch die Planungen für einen neuen Anlauf im Mai oder als Ausweichtermin im Juli 2021 scheiterten. Das einzig Gute: Während all der Zeit hielt die Veranstalterin Kontakt zu den vertrauten Ausstellern, sodass diese nun kurzfristig wieder parat standen, als sich Dorfmeister endlich auf einen neuen Termin in diesem Frühling festlegen konnte.

Michaela May gastiert bei Rosen- und Gartentagen in Bad Tölz

Gut 150 Aussteller sind nun an Pfingsten im Badeteil mit dabei. „Für diese Situation ist das eine sehr gute Zahl“, freut sich Dorfmeister. Auch der prominente Ehrengast, der eigentlich schon vor zwei Jahren mit dabei sein sollte, hat wieder zugesagt: Michaela May gastiert am Pfingstsonntag auf den Tölzer Rosentagen.

Insgesamt werde sich den Besuchern das gewohnte und vermisste Bild bieten, um wieder „Freude an der Natur“ zu genießen, so Dorfmeister. Nur hinter den Kulissen gehe es etwas stressiger zu. „Normalerweise haben wir ab Mitte Oktober nach dem ,Herbstzauber‘ mit den Vorbereitungen angefangen. Diesmal ging das lange nur mit angezogener Handbremse, und wir konnten erst ab Mitte März richtig loslegen.“

US-Car-Treffen an Pfingsten im Moraltpark Bad Tölz

Weniger die Freude an der Natur als der Spaß an PS steht zeitgleich beim 9. US-Car-Treffen im Moraltpark im Mittelpunkt. Erst vor etwa zwei Wochen entschieden „Jailhouse“-Wirtin Stephanie Hörmann und ihr Team, die Großveranstaltung am Pfingstsonntag und -montag, 5./6. Juni, durchzuziehen, „Die Menschen sind wieder motiviert und gut drauf“, hat Hörmann festgestellt. Zuletzt sei sie immer wieder gefragt worden, ob das Treffen stattfindet, bei dem Liebhaber amerikanischer Limousinen ihre Schätzchen zeigen.

Viele Schaulustige zieht auch das US-Car-Treffen im Moraltpark an. (Archivfoto) © Arndt Pröhl

Livebands, Essensstände, Händler, Kinderschminken und Hüpfburg gehören zwar auch heuer wieder dazu, dennoch soll es laut Hörmann zum Neustart erst einmal etwas kleiner und gemütlicher zugehen als in der Vergangenheit. Ihr größtes Problem sei aktuell aber das Personal für die Großveranstaltung. Von den bewährten Mitstreitern früherer US-Car-Treffen seien in der Zwischenzeit viele Eltern geworden oder hätten anderweitige Jobs. „Es wird spannend“, meint die Wirtin.

Festgelegt hat sie sich auch, dass am 13. und 14. August wieder das Motorradtreffen „Rock’n’Race“ steigt. Noch offen lässt Hörmann, ob ihre dritte PS-starke Großveranstaltung, das „Trucker-Treffen“ im September, eine Fortsetzung erfährt.

Leonhardifahrt Bad Tölz am Montag, 7. November - wenn es erlaubt ist

Was eine deutlich ältere und bedeutendere Tölzer Tradition betrifft, scheinen sich einige Anhänger schon jetzt sicher zu sein: Auf privaten Facebook-Seiten wurde bereits verkündet, dass die 165. Tölzer Leonhardifahrt am Montag, 7. November, stattfinde. Richtig daran ist, dass die Wallfahrt heuer tatsächlich um einen Tag verschoben würde. Der Stadtrat hatte wie berichtet 2020 den Grundsatzbeschluss gefasst, dass die Wallfahrt auf einen Montag verlegt wird, falls der 6. November auf einen Sonntag fällt. Sonntags wird seit jeher nicht gefahren. Früher aber war es üblich, die Leonhardifahrt stattdessen samstags abzuhalten. Seit es 2010 zu Alkoholexzessen am Rande der Wallfahrt an einem Samstag kam, will man so etwas aber vermeiden.

Ob Corona die Durchführung der Leonhardifahrt wieder erlaubt, ist jedoch noch keineswegs klar. „Wir bereiten uns darauf vor und werden alles daran setzen, dass die Leonhardifahrt, wenn irgend möglich, stattfinden kann“, sagt dazu Bürgermeister Ingo Mehner. „Aber niemand von uns kennt heute den rechtlichen Rahmen, der im November gelten wird.“

