FWG Tölz: Lindmair löst Wiedemann an der Spitze ab

Teilen

Die neue Vorstandschaft der Tölzer FWG: (v. li.) 2. Vorsitzende Ulrike Bomhard, Vorsitzender Michael Lindmair und Schriftführer Georg Kastenmüller. © ist die neue Schatzmeisterin Andrea Niedermaier, die in Abwesenheit gewählt wurde. Foto: Bock

Die Freie Wählergemeinschaft in Bad Tölz hat einen neuen Chef: Zweiter Bürgermeister Michael Lindmair übernimmt das Ruder.

Bad Tölz – Von lediglich 14 Anwesenden wurde 2. Bürgermeister Michael Lindmair am Donnerstag in der Mitgliederversammlung der Freien Wählergemeinschaft Bad Tölz (FWG) zum neuen Vorsitzenden des Vereins gewählt. Er löst damit den vor zwei Jahren aus dem Stadtrat ausgeschiedenen ehemaligen 2. Bürgermeister Andreas Wiedemann sen. in dieser Funktion ab. Seine Stellvertreterin ist Stadträtin Ulrike Bomhard, Georg Kastenmüller fungiert weiterhin als Schriftführer, während Andrea Niedermaier als Schatzmeisterin zur Nachfolgerin von Helmut Schwarz gewählt wurde. Beisitzer sind Anni Stöckl, Ralph Munkert und Susanne Frey-Allgaier. Die Kasse werden Hanns Rein und Helmut Schwarz prüfen.

Rückblick auf Kommunalwahl

In der Versammlung beim „Binderbräu“ wurden auch die wegen der Pandemie ausgefallenen Zusammenkünfte für die Jahre 2020 und 2021 nachgeholt. Wiedemann erinnerte vor allem an die Kommunalwahl 2020, bei der Lindmair als Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler angetreten, aber dem CSU-Bewerber Ingo Mehner unterlegen war. Kurz darauf wurde er von der Stadtratsmehrheit zum 2. Bürgermeister gewählt, obwohl die FWG-Fraktion aktuell nur noch sechs Mitglieder umfasst. Wegen der Wahl Lindmairs anstelle des Kandidaten Franz Mayer-Schwendner von der zahlenmäßig überlegenen Grünen-Fraktion war es zu Unstimmigkeiten gekommen, die Wiedemann noch einmal ansprach.

Kritik an Abgang von Franz Mayer (Grüne)

„Franz Mayer war für viele nicht wählbar“, sagte Wiedemann, „da man mit ihm nicht die besten Erfahrungen gemacht hat“. Ebenso kritisierte Wiedemann den „Abgang“ des langjährigen Grünen-Politikers. Der hatte, wie berichtet, vor einigen Wochen überraschend während einer Stadtratssitzung seinen Rücktritt bekannt gegeben. Offiziell verabschiedet habe er sich von seinen Kollegen nicht, bedauerte Ulrike Bomhard.

Die sechsköpfige FWG-Fraktion bezeichnete Wiedemann als „beste durchmischte Besetzung“, man sei sehr gut aufgestellt, um die anstehenden Probleme der Stadt zu bewältigen. Verabschiedet aus dem Gremium haben sich die bewährten Stadträte Margot Kirste (24 Jahre), Peter Wiedemann und Florian Rein (je sechs Jahre). Ebenso trat Andreas Wiedemann selbst nach 24 Jahren Tätigkeit als Stadtrat und 2. Bürgermeister nicht mehr an.

Wahlkampf war teuer

Der Wahlkampf hatte mit 14 000 Euro Ausgaben ein ordentliches Loch in die Kasse gerissen, inzwischen verfügt die Tölzer FWG aber wieder über ein finanzielles Polster von rund 11 000 Euro. Das werde man auch brauchen, so Wiedemann, schließlich sind in vier Jahren erneut Kommunalwahlen. In dem Zusammenhang bedauerte er, dass über 70 FWG-Mitglieder zwar bei der Aufstellungsversammlung 2019 anwesend waren, aber zwischen den Wahlperioden kaum Interesse an der kommunalpolitischen Arbeit zeigen würden.

Aktuelle Projekte

Auf die aktuellen Vorhaben in der Stadt und im Landkreis ging der neu gewählte Vorsitzende Michael Lindmair ein. Anders als bei den anderen Fraktionen habe man sich auch während der Corona-Krise gut zusammengetan: „Es war ein harmonisches Arbeiten.“ Lindmair erwähnte die Projekte, die man bereits bei der Klausur im Juli 2021 angesprochen habe, wie Süd- und Lettenholzschule, Jugendcafé, Bewegungshalle des Turnvereins, Hochwasserschutz, Kurhaus-Sanierung und Marionettentheater. Er befürchtet aber, dass man sich in Zukunft einige Projekte nicht mehr werde leisten können: „Wir müssen hier priorisieren und noch genauer als bisher auf die Ausgabenseite achten.“ Als wichtige Errungenschaft bewertete er die Einsetzung eines Klimabeirats, den aktuell laufenden Ausbau des Nahwärmenetzes durch die Stadtwerke, den Bau einer neuen Heizzentrale und soziale Projekte auf Stadt- und Kreisebene, die in der Zukunft aber einen erheblichen Finanzaufwand erfordern würden.

Wenige Stunden später startete Lindmair dann zusammen mit seinen Musikerkollegen von der Stadtkapelle, Bürgermeister Ingo Mehner und Landrat Josef Niedermaier auf Einladung der dortigen Musikkapelle zu einer Busfahrt in die Partnerstadt Vichy in Frankreich. (kb)

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.