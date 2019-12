Nach Eishockey-Spiel in Tölz Ärger über Fans aus Nauheim

Letzte Woche gewannen die Tölzer Löwen mit 4:0 gegen den EC Bad Nauheim. Deren Ultra-Fans ließen anschließend ihrem Frust freien Lauf.

Bad Tölz - Mit diversen Graffitis haben offensichtliche einige „Fans“ des EC Bad Nauheim in Bad Tölz deutliche Spuren hinterlassen, berichtet die Tölzer Polizei. Im Bereich des Stadions, genauer gesagt an der Albert-Schäffenacker-, Anton-Höfter-Straße und des Prof.-Max-Lange-Platzes, wurden insgesamt sieben Schmierereien festgestellt, heißt es im Polizeibericht. So wurden Stromverteilerkästen, Mülltonnen- und Buswartehäuschen mit schwarzer Sprayfarbe und den Bezeichnungen „FS 02“ ,“ECN“, sowie „Ultras Bad Nauheim 2002“ verunstaltet. Die Täter kommen allem Anschein nach also „eindeutig aus der Ultra-Szene in Bad Nauheim“, schreibt die Polizei. Der Sachschaden liegt bei geschätzt 1200 Euro. Die Beamten sprechen von einer „unsinnigen Aktion“. Es wird gebeten, Beobachtungen oder Hinweise auf die Täter der Polizei Bad Tölz unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60 mitzuteilen.

