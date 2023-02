Nach Erdbeben-Katastrophe: Unglaubliche Anteilnahme im Tölzer Land

Zahlreiche Hilfsaktionen angelaufen

Von Melina Staar schließen

Die Menschen wurden in der Nacht überrascht und hatten keine Chance: Das Erdbeben in Teilen der Türkei und Syriens forderte viele Opfer. Im Tölzer Land sind zahlreiche Hilfsaktionen angelaufen.

Bad Tölz/Gaißach – Mit unfassbarer Gewalt hat die Natur zugeschlagen: Das Erdbeben, das am Montag Teile der Türkei und Syriens erschütterte, hat tausende Opfer gefordert. Die Überlebenden sind mit der eisigen Kälte des Winters konfrontiert und stehen vor dem Nichts.

Angesichts dieser Tatsachen gibt es eine große Welle der Hilfsbereitschaft auch im Landkreis. „Wenn man die Bilder sieht, dann muss man einfach helfen“, sagt Abdullah Ehliz aus Gaißach. Bei seiner Firma war bis Mittwoch ein kleiner „Stützpunkt“ für die Sammlung von Spenden eingerichtet. Nachmittags wurden diese nach Miesbach gebracht, von wo aus eine größere Aktion geplant ist. „Die ganze Zeit kommen Leute“, ist Ehliz überwältigt von der Anteilnahme. Die Menschen kämen bis aus Geretsried und Wolfratshausen. Er habe ursprünglich geplant, mit einem Anhänger nach Miesbach zu fahren, „aber jetzt habe ich zwei Transporter gemietet“.

Schon direkt nach der Katastrophe, am Montag, kam die Nachricht, dass ein Flieger mit Hilfsgütern geplant sei. „Bis 17 Uhr sollten die Hilfsgüter gesammelt sein“, berichtet Menduh Killik, Vorsitzender des Mevlana-Moschee-Vereins in Bad Tölz. Mit Kleinlastern sollten diese nach München gefahren werden. „Zwischen 14 und 16 Uhr haben wir es geschafft, einen 7,5-Tonner zu beladen“, berichtet Murat Budak vom Fußballverein Gençlikspor, der die Aktion gemeinsam mit der Mevlana-Moschee auf die Beine stellte. Dieser Laster sei dann nach München gefahren worden. Beladen wurden sie mit den nötigsten Dingen, sagt Killik, wie etwa Kleidung und Decken. Denn in der Erdbebenregion sei es derzeit sehr kalt. Unzählige Leute würden bei ihm nachfragen, was benötigt werde, sagt Budak. Sehr viele wollen helfen. Er vermittle diese weiter an andere Sammelaktionen, von denen er wisse. Wichtig sei es nun, eine trockene Lagermöglichkeit zu bekommen, betonen Killik und Budak. Denn sobald eine offizielle Liste vom Konsulat vorliege, was alles konkret benötigt werde, wird eine weitere Sammlung beginnen.

Hilfe mit Geld- oder Sachspenden ist willkommen

Geholfen werden könne auch mit Geldspenden, betont Murat Polat, der ebenfalls an der Aktion von „Gençlikspor“ beteiligt war. Spenden sind auch in der Mevlana-Moschee möglich oder über die Katastrophenschutzbehörde Afad. Auch er verweist auf die Sammelaktion in Miesbach, die noch bis Freitag Spenden entgegennimmt.

Was alle gleichsam schockiert, ist die Wucht, mit der das Erdbeben die Region traf – und dass es die Menschen im Schlaf überraschte. „Das war so eine unglaubliche Naturgewalt“, sagt Abdullah Ehliz, den die Bilder aus der Region emotional sehr aufwühlen. Die Überlebenden sehen sich einer absoluten Hilflosigkeit gegenüber.

Auch in Anatolien, wo die meisten Gemeindemitglieder der Mevlana-Moschee herkommen, sei das Beben zu spüren gewesen, sagt Menduh Killik. „Es ist so schlimm, was dort passiert ist. Um diese Jahreszeit hat das niemand erwartet.“ Fatal sei auch gewesen, dass die meisten Menschen zu Hause im Bett lagen und im Schlaf von dem Beben überrascht wurden. Er sei mit zwei Vorbetern in Kontakt gewesen, die aus der Region stammen, aber nicht dort wohnen. „Sie haben auch Verwandte verloren.“

Einen kleinen Hoffnungsschimmer sieht Abdullah Ehliz allerdings. „Nach den Zeiten der Pandemie, des Krieges, sieht man jetzt an der großen Hilfsbereitschaft, dass Mitmenschlichkeit schon noch existiert.“

Hilfsaktionen

Wer eine trockene Lagermöglichkeit für Sachspenden kennt, kann sich an Menduh Killik (Telefon 01 79/4 85 61 46) oder Murat Polat (Telefon 01 77/4 94 87 06) wenden. In Miesbach werden Sachspenden noch bis diesen Freitag, 10. Februar, bei Automobile Avci (Am Windfeld 39) entgegengenommen. Benötigt werden Wintersachen für Groß und Klein sowie Decken. Spenden sollten in Kartons verpackt und gut zugeklebt werden. Weitere Aktionen folgen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.