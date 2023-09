Nach Gewalttat: Bestürzte Tölzer Anwohner schreiben Ministern

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Nach dem Vorfall am Melkstattweg haben Anwohner an den bayerischen Innenminister und die Bundesinnenministerin geschrieben. © Botzenhart

Zum Krisengespräch trafen sich Kommunalpolitiker mit dem bayerischen Innenminister. Die Bitte: Der Freistaat möge die Asyl-Zuweisungen an den Landkreis erst einmal aussetzen. Zudem wurde ein Brief übergeben.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Bürgermeistersprecher Stefan Fadinger hatte die Forderung klar umrissen. Angesicht der prekären Situation in vielen Gemeinden nach dem Hagelunwetter vom letzten August-Samstag sei es notwendig, die Asyl-Zuweisungen für ein halbes Jahr auszusetzen. „Andernorts stehen Hotels und andere Liegenschaften leer – und wir haben hier jetzt nicht einmal Handwerkerkapazitäten zur Verfügung, um Wohnraum bereitzustellen“, so Fadinger im Vorfeld (wir berichteten). Das brachten er und sein Stellvertreter Michael Grasl so auch bei Innenminister Joachim Herrmann vor. Mit dabei waren auch Landrat Josef Niedermaier, sein Stellvertreter Thomas Holz und CSU-Landtagsabgeordneter Martin Bachhuber, der das Gespräch vermittelt hatte.

Bislang gibt es keine Entscheidung des Innenministeriums

Der Innenminister habe sich die Forderung angehört. „Er hat gesagt, er wird das prüfen, aber keine Antwort in irgendeine Richtung versprochen“, sagt Niedermaier auf Anfrage. Auch am Dienstag gab es in dieser Sache offensichtlich noch keine Entscheidung. Eine Anfrage an die Pressestelle des Innenministeriums blieb unbeantwortet.

Für vier Wochen ist die Asyl-Zuweisung schon ausgesetzt

Tatsächlich hat sich der Landkreis schon etwas Luft verschafft. Direkt nach dem Unwetter hatte Niedermaier die Bitte auf Aussetzung der Zuteilung bei Ministerpräsident Markus Söder und Regierungspräsident Konrad Schober vorgebracht. „Von dort wurde uns zugesagt, dass es vier Wochen keine Zuweisungen gibt.“ So lange werde man auch nicht weiter an die Gemeinden verteilen, sagt Niedermaier. Diese vier Wochen würden aber von den Bürgermeistern nicht als ausreichend erachtet.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

„Gewalt, zu deren Zeugen wir wurden“, hat Bestürzung ausgelöst

Mit nach München hatte Landrat Niedermaier aber auch ein Schreiben der Hintersberg-Anwohner genommen. „Außerdem werde ich es noch an Innenministerin Nancy Faeser schicken“, verspricht der Landrat. Rund 30 Anwohner rund um den Melkstattweg haben den Brief unterschrieben. Wie berichtet war es am vergangenen Mittwochabend zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einer dezentralen Flüchtlingsunterkunft gekommen, in deren Verlauf drei Personen verletzt wurden, eine davon schwer. Die 17-Jährige sei „mit Absicht von einem Auto überrollt“ worden, heißt es in dem Brief. „Die Gewalt, zu deren Zeugen wir und unsere Kinder unmittelbar vor unseren Haustüren wurden, hat in unserem Viertel zu Bestürzung, großer Angst und tiefer Sorge darüber geführt, dass unserem Staat in der Flüchtlingsfrage die Kontrolle immer mehr aus den Händen gleitet.“ Die Leidtragenden seien die staatlichen und kommunalen Organe, die kaum mehr in der Lage seien, „die Masse an Geflüchteten unterzubringen und zu betreuen“.

Leidtragenden sind die Bürger, aber auch die Flüchtlinge, die zurecht Zuflucht suchen

Die Leidtragenden seien aber auch die Bürger, „die enormen Zumutungen ausgesetzt sind“. Dabei gehe es nicht um eine „Störung des eigenen Komforts“. Vielmehr gebe es mannigfaltige Probleme – zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt. Aber auch die Geflüchteten, „die einen echten Fluchtgrund haben und auf unsere Unterstützung existenziell angewiesen sind“, seien Leidtragende der Situation. „Diese können nun wegen der extremen Masse an Migranten zum einen keine angemessene Betreuung erhalten und leiden zum anderen unschuldig unter der zunehmend gereizten Stimmung“, heißt es in dem Brief.

Verhalten der Vermieter sorgt für „Erbitterung“ bei den Nachbarn

Nutznießer sind nach Meinung der Anwohner diejenigen, „die ohne Rücksicht auf soziale Verträglichkeit Wohnraum für Geflüchtete anbieten, weil dies inzwischen ein höchst einträgliches Geschäftsmodell ist. Unter den unmittelbar betroffenen Nachbarn führt dieses egoistische Verhalten zu besonderer Erbitterung“.

Die Forderungen an Herrmann und Faeser sind weitreichend. Auf internationaler Ebene möge man sich dafür einsetzen, dass der Flüchtlingszustrom wirkungsvoll eingeschränkt wird. Zudem werden raschere Abschiebungen gefordert, „damit diejenigen, die sich zu Unrecht in unserem Land aufhalten, dem Staat, den Menschen und vor allem den wirklich Verfolgten nicht zur Last fallen“. Gefordert wird zudem eine Gesetzgebung, „die die einheimische Bevölkerung schützt und die Menschen mit Bleibeberechtigung fördert, die aber auch rechtlich verbindlich die schnellstmögliche Abschiebung der Personen ermöglicht, die sich hier unrechtmäßig aufhalten.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.