Polizei durchsucht Wohnung in Bad Tölz und macht verdächtige Entdeckungen

Von: Andreas Steppan

Bei Ermittlungen zu einem Ladendiebstahl stieß die Polizei in Bad Tölz auf Unerwartetes. © Daniel Karmann/dpa

Zunächst sah es nur nach einem Ladendiebstahl in Bad Tölz aus. Doch dann stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Täter wohl noch mehr auf dem Kerbholz hat.

Bad Tölz - Laut Polizei wurde am Montag gegen 13.55 Uhr ein Mann dabei beobachtet, wie er in einem Supermarkt an der Lenggrieser Straße in Bad Tölz Tabak im Wert von 7,30 Euro mitgehen ließ und anschließend mit seinem Auto davonfuhr. Zeugen hatten sich das Kennzeichen notiert und gaben es an die Polizei weiter.

Ladendiebstahl in Bad Tölz: Zeugen notieren Kennzeichen

So machten die Beamten eine Wohnanschrift ausfindig und trafen dort den Fahrzeughalter, einen Tölzer (42), an. Mit in der Wohnung befand sich ein 27-Jähriger aus Schweitenkirchen. Da den Polizisten starker Marihuana-Geruch auffiel, durchsuchten sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Wohnung.



Wohnungsdurchsuchung in Bad Tölz

Dabei stellten sie eine Vielzahl an originalverpackten Elektroartikeln sicher, von denen die Polizei vermutet, dass es sich um Diebesgut handelt. Hierzu seien jedoch noch weitere Ermittlungen nötig, so die Polizei. Außerdem wurden kleine Mengen von illegalen Betäubungsmitteln aufgefunden. Den Tölzer erwarten nun Anzeigen wegen Diebstahls und Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz.

