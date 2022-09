Nach langen Verfahrem: Bau am Kogel in Tölz begonnen

Von: Felicitas Bogner

Die ersten Bagger sind angerückt. Der Bau von drei Doppelhäusern am Kogel hat am 6. September begonnen. Klagen der Nachbarn zurückgewiesen Kosten und Mietpreise noch nicht zu nennen © Bock

Nach einem langen und aufwendigen Genehmigungsverfahren hat Kilian Willibald mit dem Bau von drei Doppelhäusern am Kogel in Tölz begonnen. Zehn Mitarbeiterwohnungen werden hier entstehen.

Bad Tölz – Jetzt ist es soweit: Am Kogelweg in Bad Tölz sind Bagger, Lastwagen und Co. angerückt und haben vor etwa drei Wochen mit dem lang diskutierten Großprojekt begonnen. Im Laufe der kommenden Monate sollen drei Doppelhäuser entstehen. Bauherr ist Kilian Willibald aus Lenggries mit seiner Tochter Verena Willibald.

Das Vorhaben stand seit Juni 2017 immer wieder auf der T agesordnung des Tölzer Stadtrats (wir berichteten). Baurechtlich sei nun alles auf Herz und Nieren geprüft und genehmigt, sagt Kilian Willibald. „Nach dem langen und wahnsinnig aufwendigen Bebauungsverfahren sowie den vielen Klagen bin ich einfach froh, dass es endlich losgehen kann“, sagt er. Die Klage, die die Grundstücksnachbarn gegen die Baugenehmigung eingereicht hatten, sei zweifach zurückgewiesen worden.

Ganz unumstritten war das Projekt von den Willibalds noch nie. Immerhin handelt es sich bei der Adresse um ein ansteigendes Wiesengelände zwischen der bisherigen Bebauung und der „Kogelmulde“ unterhalb des ehemaligen Cafés Kogel. „Die Nachbarn klagen, dass sie aufgrund des Baus weniger Sonne und Aussicht haben werden“, berichtet Willibald. „Aber mit einer gewissen Nachverdichtung muss man überall rechnen.“

Seit 2013 ist Willibald Besitzer des Grundstücks. Nun errichtet er drei Doppelhäuser mit Tiefgarage. Insgesamt sollen zehn Mietwohnungen in den Neubauten Platz finden. „Von Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen ist alles dabei“, sagt der Lenggrieser. Die Wohnungen seien recht klein und kompakt und keine Luxusbauten. „Die kleineste Wohnung wird 50 Quadratmeter haben und die größte etwa 100“, erklärt der Bauunternehmer.

Die Wohnungen seien für die Mitarbeiter der vier Firmen von ihm und seiner Tochter vorgesehen. Als Eigentümer treten sie beim Bau als GbR, also einer Personengesellschaft, auf.

Willibald begründet seine Bestrebungen bei dem Bauvorhaben damit, dass er seit Jahrzehnten zahlreiche Aufträge in Bad Tölz und der Umgebung erledige. „Mitarbeiter im Handwerk zu finden, war schon immer schwierig und wird bekanntermaßen immer noch schwieriger. Da muss man als Arbeitgeber wenigstens auch eine für einen Handwerker bezahlbare Wohnmöglichkeiten bieten.“ Seit jeher bringe er sich mit allen Kräften in die Wohnungssuche seiner Angestellten ein. „Ich helfe, wo es geht, forste Print- und Onlineangebote durch, damit meine Angestellten in der Umgebung für sich oder sich und ihre Familie etwas Passendes finden. Wenn ich als Arbeitgeber selbst diese Wohnungen anbieten kann, vereinfacht das vieles“, so Willibald. In seinen Firmen sind zirka 90 Mitarbeiter beschäftigt.

Um sicherzugehen, dass wirklich Miet- und keine Eigentumswohnungen entstehen, haben Kilian und Verena Willibald einen entsprechenden Städtebaulichen Vertrag unterzeichnet. „Die Stadt hat sich da ein gewisses Mitspracherecht in dem ganzen Verfahren eingeräumt“, erklärt er. „Beispielsweise, wenn wir auf Anhieb nicht alle Wohnungen nach der Fertigstellung mit Mitarbeitern voll bekommen, kann die Stadt mit einem befristeten Vertrag einen Mieter dort unterbringen“, erklärt der 59-Jährige. Überdies sieht der Vertrag mit der Stadt wie bereits berichtet ortsübliche Mieten, ein Auskunftsrecht sowie ein Verbot der Umwandlung in Eigentumswohnungen und ein Vorkaufsrecht für die Kommune für 20 Jahre vor.

„Bei den aktuellen Mietpreisen hier werde ich wohl etwas runter gehen müssen, damit sich das ein Handwerker noch gut leisten kann“, meint Willibald. Genaue Angaben zu den Mietpreisen könne er allerdings noch nicht nennen. Auch die Kosten für das Bauprojekt seien in dieser Zeit nicht kalkulierbar. „Klar ist, dass auch für uns und das Projekt alles wesentlich teurer geworden ist. Bei der momentanen Preisentwicklung kann ich die Baukosten absolut nicht abschätzen“, so der Lenggrieser Unternehmer.

Kilian Willibalds Plan ist es, dass die Wohnungen bis Ende des kommenden Jahres bezugsfertig sind. Wer dann eine Wohnung bekommt, steht noch nicht fest. „Es werden alle Mitarbeiter informiert, und dann muss man eine Bestandsaufnahme machen, wer Interesse hat“, schildert er das geplante Prozedere. „Die, die jetzt eine Wohnung brauchen, werden ja bis alles bezugsfertig ist wahrscheinlich etwas gefunden haben“, meint er. „Alles Weitere können wir also erst entscheiden, wenn es soweit ist.“

