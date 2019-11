Nach Leonhardifahrt fliegen in Bad Tölz die Fäuste

Zwei Männer sind nach der Leonhardifahrt in Bad Tölz aneinander geraten. Beide waren laut Polizei stark alkoholisiert.

Bad Tölz - Der BRK-Sanitätsdienst verzeichnete an Leonhardi keinen alkoholbedingten Einsatz. Die Polizei schon. Laut Pressebericht kam es am Mittwoch gegen 17 Uhr in einer Gaststätte zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei betrunkenen Tölzern im Alter von 21 und 32 Jahren. Beide Männer behaupten, dass jeweils der andere zuerst zugeschlagen hätte. Der 32-Jährige gab an, sich nach einem Schlag gewehrt zu haben und den 21-Jährigen am Kragen gepackt zu haben. Dabei entstand am Janker des Jüngeren ein Schaden von rund 15 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion unter Tel. 0 80 41/76 10 60 zu melden. (sis)

