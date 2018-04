Nach dem Ostermarkt: Tourist-Info denkt schon an Silvester

„Hoch zufrieden“ zeigt sich die Stadt Bad Tölz als Veranstalter mit dem Ostermarkt. Die 35 Stände sind noch nicht einmal ganz abgebaut, da richtet sich der Blick auch schon wieder nach vorne. Die Tourist-Info macht sich bereits Gedanken über Silvester.

Bad Tölz– Zehn Tage Ostermarkt sind vorbei – das bedeutet aber nicht, dass Susanne Frey-Allgaier, Chef-Marktorganisatorin in der Tölzer Tourist-Info, jetzt Zeit zum Durchschnaufen hätte. „Nach dem Ostermarkt ist vor dem Ostermarkt“, sagt sie. Genauso beschäftige sie der Christkindlmarkt eigentlich das ganze Jahr über – die Planungen seien längst angelaufen. Und dann ist da ja noch der Umzug von Wochen- und Bauernmarkt von Jungmayr- und Fritzplatz in die Marktstraße, der in der kommenden Woche ansteht.

Dennoch bleibt am Dienstag nach Ostermarkt-Schluss kurz Zeit, um Bilanz zu ziehen. „Richtig zufrieden“ ist Susanne Frey-Allgaier mit dem Verlauf. Belastbare Besucherzahlen liegen der Tourist-Info zwar nicht vor. „Aber ich bin zufrieden, wenn die Händler zufrieden sind“, sagt die stellvertretende Tölzer Kur- und Tourismusdirektorin. „Und die haben sich positiv geäußert.“ Viele hätten angekündigt, im kommenden Jahr wiederzukommen.

Der besucherstärkste Tag des Ostermarkts war der Palmsonntag, an dem auch viele Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet hatten. „Aber auch am Ostermontag war noch einmal richtig viel los“, stellt Susanne Frey-Allgaier fest. Und für einen Wochentag sei zudem der Montag der vergangenen Woche sehr gut frequentiert gewesen.

„Einige neue Aktionen“ im nächsten Jahr?

Generell ziehe der Ostermarkt neben dem allgemeinen Publikum auch eine Klientel von Kennern an. „Zum Ostermarkt haben wir viele Anbieter von qualitativ hochwertigem Kunsthandwerk da, die für die lange Dauer des Christkindlmarkts nicht so ohne Weiteres zu bekommen wären.“

An der seit 2016 etwas verkürzten Ostermarkt-Dauer von etwa zehn Tagen will Frey-Allgaier nichts ändern. Als „unumstößlich“ stuft sie auch die Marktpause am Karfreitag ein. „Einige Händler haben mich schon darauf angesprochen. Aber an diesem Tag eine Verkaufsveranstaltung abzuhalten, das wäre aus meiner Sicht kein gutes Zeichen.“

Auch sonst plant die Marktchefin keine grundlegenden Änderungen. Vorstellen kann sie sich „einige neue Aktionen“. Was ihr am Ostermarkt besonders gefalle, sei seine Atmosphäre: „Der Frühling liegt in der Luft, alles drängt nach draußen, das Ganze hat etwas vom einem Aufbruch“, sagt sie. Dieses Grundgefühl wolle sie gern noch etwas stärker betonen. Auf besseres Wetter will sie sich dabei aber nicht verlassen, auch wenn Ostern 2019 erst am 21. April gefeiert wird.

Wer dann als Händler dabei sein möchte, der kann sich noch bis zum 30. September um einen Standplatz bewerben. Von der Anzahl der Stände allerdings „sind wir am Limit“, sagt Frey-Allgaier. Doch bei den Händlern sei immer wieder mal etwas im Fluss. Wer also „etwas Tolles“ anbiete, habe durchaus eine Chance.

Apropos: Für den Christkindlmarkt muss der zuständige Stadtrats-Ausschuss die Plätze demnächst vergeben. In der nächsten Sitzung will Frey-Allgaier auch eine neue Idee vorstellen, nämlich die Verlängerung des Christkindlmarkts mit einem Silvesterprogramm aufzuwerten. Fest stehe bereits, dass der Krampuslauf trotz der teils geäußerten Kritik vom vergangenen Jahr wieder stattfindet, wenn auch leicht modifiziert.