Nach Sturm- und Schneeschäden im Wald: „Wir rechnen mit dem Schlimmsten“

Viele Waldbesitzer im Landkreis sind am Rande der Verzweiflung. Seit drei Jahren folgt eine extreme Wetterlage auf die nächste.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die jüngsten Beispiele: Ende September 2018 fegte das Sturmtief „Fabienne“ über Deutschland hinweg und richtete unter anderem Schäden in der Jachenau und in Kochel am See an. Ende Oktober verwüstete Föhnsturm Vaja die Wälder am Geierstein und Heimgarten. Und dann folgte auch noch der extreme Schneefall im Januar (nachzulesen in Tölz live): „Die Situation ist dramatisch“, sagt Florian Loher. Der Geschäftsführer der Waldbesitzer-Vereinigung Wolfratshausen fürchtet vor allem eine Borkenkäfer-Plage im Sommer: „Wir rechnen mit dem Schlimmsten.“

Es gebe viele Faktoren, die ideal für die Ausbreitung des Borkenkäfers sind. Aufgrund der warmen und trockenen Vorjahre hätten sich die Tiere „wahnsinnig“ ausgebreitet. Mit den konstanten Wetterlagen im Winter und Frühjahr seien die sie ebenfalls bestens zurechtgekommen. In den umgestürzten Bäumen finden die Borkenkäfer nun auch noch die perfekten Bruträume vor. Er rechnet damit, dass sich die Situation im Sommer weiter verschärfen wird, „denn die Bäume haben keine Widerstandskraft mehr. Das einzige, was ihnen helfen würden, wären gewaltige Regenmengen.“

Das Schlimmste ist aus seiner Sicht ein ganz anderer Punkt: „Die Waldbesitzer können nichts mehr probieren und nichts mehr gestalten. Sie müssen immer nur aufräumen und Katastrophen beseitigen – das zehrt an der Motivation.“ Hinzu komme, dass man mit Waldbewirtschaftung nur noch schwer etwas verdienen kann. Die Preise für gutes Holz seien zwar „gerade noch erträglich“. Es komme aber sehr viel schlechtes Holz auf den Markt – und das wird noch schlechter bezahlt. Ebenfalls Gift für die Motivation.

„Schneebruch so schnell wie möglich entfernen“

Robert Nörr vom Amt für Ernährung. Landwirtschaft und Forsten geht ebenfalls davon aus, dass es mittel- bis langfristig erhebliche Probleme mit dem Borkenkäfer geben könnte: „Durch die vielen Schadensereignisse können sie sich optimal vermehren.“ Seiner Ansicht nach ist die Schadensmenge gar nicht mal das Problem. Vielmehr seien auf riesigen Flächen immer wieder einzelne Bäume abgebrochen: „Wenn man pro Hektar vier Bäume fällen muss, braucht man ungeheuer viel Zeit. Man hat den ganzen Tag gearbeitet und trotzdem nichts geschafft – das trägt sich finanziell überhaupt nicht.“ Hinzu kommt, dass die Waldbesitzer seit drei Jahren in regelmäßigen Abständen jeden Quadratmeter Wald unter die Lupe nehmen müssen – auch dies trägt dazu bei, dass der Verkaufs-Erlös in keinem vernünftigen Verhältnis zum Aufwand steht. Trotz allem appelliert Nörr dass die Waldbesitzer „den ganzen Schneebruch so schnell wie möglich aus den Wäldern zu entfernen“.

Dafür plädieren auch Florian Loher und sein Kollege Gerhard Penninger, Geschäftsführer der Waldbesitzervereinigung Holzkirchen. „Alles anfallende Schadholz sollte möglichst weit aus dem Wald herausgefahren werden, wenn eine rechtzeitige Abfuhr nicht sichergestellt ist. 500 Meter Abstand sollen mindestens eingehalten werden.“ Gleichzeitig bitten sie die Waldbesucher, Absperrungen bei Baumfällmaßnahmen konsequent zu beachten. „Mit unseren Arbeiten entfernen wir ja auch viele Gefahren, die von geknickten, angeschobenen oder abgebrochenen Bäumen ausgehen. Das kommt der Sicherheit aller Waldbesucher zugute.“

Damit beschäftigt sich auch die Bayerischen Staatsforsten. In Bereichen, die mit Maschinen nicht erreichbar sind, würden die Bäume schnellstmöglich entrindet, erläutert der Tölzer Forstbetriebsleiter Rudolf Plochmann, „um dem Borkenkäfer den Brutplatz zu ruinieren“. Wenn das Frühjahr und der Sommer trocken bleiben, könne es sonst Probleme mit dem Borkenkäfer geben. Generell sei das Thema Schneebruch ein stark regional begrenztes Problem: „Das ist kein Schadens-Ausmaß, bei dem wir sagen: Da werden wir nicht fertig damit.“

