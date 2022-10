Nach Tölzer Knöllchen-Urteil: „Großer Rückschlag für die Natur“

Von: Andreas Steppan

Teilen

„Sie parken außerhalb der zulässigen Parkflächen“: Solche Hinweise haben schon viele Autofahrer an der Windschutzscheibe vorgefunden. Einige Bußgeldverfahren wurden jedoch wieder eingestellt. © Arp/Archiv

Das Amtsgericht hat zuletzt mehrere Verfahren gegen Parksünder im Naturschutzgebiet eingestellt. Das Landratsamt reagiert nun auf die jüngsten Urteile, spricht aber auch von einem „Rückschlag für die Natur“.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Als „großen Rückschlag für die Natur“ bezeichnet Landratsamts-Sprecherin Marlis Peischer eine Reihe von Entscheidungen des Amtsgerichts Wolfratshausen zum Thema „Parken im Naturschutzgebiet“. Das Gericht hatte zuletzt mehrere Verfahren gegen Autofahrer eingestellt, die ihr Fahrzeug abseits ausgewiesener Parkplätze abgestellt hatten. Das Landratsamt reagiert nun unter anderem damit, dass es einschlägige Fälle an die Polizei weiterleitet.

Das Gericht stellte reihenweise Bußgeldverfahren ein

Für Wanderer und andere Ausflügler ist es immer wieder eine böse Überraschung: Wenn sie von ihrer Tour zurückkommen, finden viele von ihnen ein Knöllchen an der Windschutzscheibe, weil sie im Natur- oder Landschaftsschutzgebiet falsch geparkt haben – in vielen Fällen am Straßenrand. Eine Reihe der Betroffenen legte zuletzt Einspruch gegen diese Bußgeldbescheide ein. Das Amtsgericht Wolfratshausen vertrat nun die Auffassung, dass für die Autofahrer tatsächlich nicht klar genug erkennbar war, wo sie hätten parken dürfen. Die Naturschutzverordnung müsse klarer formuliert werden. Das Gericht stellte deswegen reihenweise Bußgeldverfahren ein (wir berichteten).

Von 1200 Ordnungswidrigkeiten pro Jahr sind 880 Parkverstöße

Ausgestellt hatte die Bußgeldbescheide – 55 Euro plus 28,50 Euro Verwaltungsgebühr – die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt. Dessen Naturschutzwächter und -ranger stellen die Parkverstöße auf ihren Touren fest und melden sie der Behörde. Und das kommt nicht gerade selten vor. Von 1200 Ordnungswidrigkeiten, die jährlich bei der Unteren Naturschutzbehörde auflaufen, handelt es sich laut Peischer allein in 880 Fällen um Parkverstöße.

Parken ist nur auf den ausgewiesenen Plätzen erlaubt

„Ob in der Pupplinger Au oder am Walchensee oder in irgendeinem anderen Landschafts- oder Naturschutzgebiet im Landkreis dürfen Fahrzeuge nur auf den ausgewiesenen Parkplätzen geparkt werden“, stellt die Landratsamts-Sprecherin klar. „Auf dieser Basis hat die Untere Naturschutzbehörde agiert.“ In vergangenen Gerichtsverfahren seien die Maßnahmen der Unteren Naturschutzbehörde auch gestützt und Autofahrer in ähnlichen Fällen verurteilt worden. Dass die jüngsten Urteile anders ausfielen, werfe nun die Bemühungen zurück, „den Druck auf die zu schützenden Gebiete zu kanalisieren“, sagt Peischer.

Orchideen wachsen oft direkt am Straßenrand

Doch warum genau ist das Parken am Straßenrand für Flora und Fauna schädlich? Für die Autofahrer ist nicht immer ersichtlich, dass dort etwas schützenswert wäre. Genau das aber ist nach Peischers Worten der Fall. „Beispielsweise wächst direkt am Straßenrand der Töl 24 zwischen Vorderriß und der Landesgrenze ein artenreicher Magerrasen“, so die Behörden-Sprecherin. Es handle sich um eine gesetzlich geschützte Biotopfläche mit Enzian und Mehlprimeln, Schmetterlingsarten und Reptilien, die sich dort sonnen. Und im Naturschutzgebiet Ellbach-Kirchseemoor finden laut Peischer Orchideenarten direkt am Straßenrand eine Heimat.

Beschilderung wurde schrittweise überarbeitet

Unabhängig von den jüngsten Gerichtsverhandlungen habe das Landratsamt zuletzt beinahe im gesamten Landkreis die explizite Beschilderung der Zonenhalteverbote schrittweise überarbeitet. An der Töl 24 sei die zusätzliche Beschilderung der Zonenhalteverbote bereits geplant. „Die Schilder sind bestellt.“

Außerdem ist man in der Behörde noch einmal alle offenen Fälle durchgegangen. Bei etwa 100 davon gelangte man zu dem Schluss, dass sie ähnlich gelagert sind wie die, mit denen das Landratsamt vor Gericht Schiffbruch erlitt. Hier geht die Behörde nun einen anderen Weg: Die Fälle werden an die Polizei abgegeben. Denn das Parken am Straßenrand stellt nicht nur einen Naturschutz-Verstoß dar, sondern ist auch straßenverkehrsrechtlich verboten. Für Bußgeldbescheide über diesen Weg hatte auch das Amtsgericht eine solidere Rechtsgrundlage gesehen. Peischer betont: „Selbstverständlich werden künftige Verstöße weiterhin verfolgt.“

Landratsamt appelliert an Autofahrer, nur auf gekennzeichneten Flächen zu parken

Unter die Fälle, in denen das Gericht das Bußgeldverfahren eingestellt hat, habe unterdessen auch das Landratsamt „einen Schlussstrich gezogen“, so Peischer. Nachbessern will die Behörde möglicherweise bei den vom Gericht monierten Naturschutzverordnungen. In Bezug auf die Landschaftsschutzgebiete werde die Untere Naturschutzbehörde die Formulierungen nun prüfen, kündigt Peischer an. Für die Verordnungen in Naturschutzgebieten sei hingegen die Regierung von Oberbayern verantwortlich.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Bei all dem appelliert das Landratsamt an die Autofahrer, ihre Autos – „wie das auch viele tun“ – bei Ausflügen in die Natur nur auf als Parkplatz gekennzeichneten Flächen abzustellen. Peischer erinnert an die zusätzlichen Parkplätze am Walchensee. „Auch gibt es mittlerweile einen weiteren Parkplatz in Vorderriß, von dem man beispielsweise per Rad den Weg zum Tour-Einstieg bewältigen könnte“, so Peischer. Insgesamt rechne das Landratsamt damit, „dass der Druck auf die Natur hoch bleibt – erst recht wenn Krisen und eine drohende Rezession Reisepläne über Bord werfen“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.