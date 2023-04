Nach Überholmanöver: Münchner wird als „Volltrottel“ beschimpft

Polizei

Zu einem unschönen Vorfall kam es am frühen Montagabend in Bad Tölz. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung im Straßenverkehr.

Bad Tölz – Gegen 17.05 Uhr erschien ein 22-jähriger Münchner am Montag bei der Polizeiinspektion Bad Tölz. Er gab an, dass er zuvor auf der Kreisstraße Töl 7 zwischen Königsdorf und Bad Tölz mit seinem Pkw vorschriftsmäßig einen grauen Sprinter überholt habe. Als er jedoch an seinem Zielort im Tölzer Badeteil einparken wollte, habe er bemerkt, dass der Fahrer des zuvor überholten Sprinters direkt hinter ihm parkte.

Fahrer steigt aus und beleidigt Münchner

Der Fahrer sei ausgestiegen, aggressiv auf das Auto des Mannes aus München zugegangen und hätte ihn dann als „Volltrottel“ beschimpft. Im Anschluss sei der Mann dann wieder in seinen Sprinter gestiegen und davongefahren.



Die Ermittlungen zur Identität des bislang unbekannten Mannes sind noch nicht abgeschlossen. Der Halter des Fahrzeugs ist der Polizei aber bekannt.

