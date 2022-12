Nach viele Talfahrten kämpft sich Raimund P. Schritt für Schritt zurück - dem Alkohol hat er abgeschworen

Von: Andreas Steppan

Unsere Aktion Leser helfen helfen unterstützt Menschen im Landkreis, die in Not geraten sind. © tk

Raimund P. durchschritt im Leben tiefe Täler. Schrittweise kämpfte er sich wieder raus. Ein neues Bett für seine neue Wohnung ist nun sein großer Wunsch.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Es gab eine Zeit, da hatte Raimund P. (Name geändert) Träume. „Ich wollte eigentlich Förster werden“, sagt der heute 57-Jährige aus dem Landkreis. „Irgendetwas in der Natur machen.“ Es kam anders. Nach abgebrochenen Ausbildungen, die ihm keinen Spaß machten, landete er in einem Helferjob, in dem er sich die Gesundheit ruinierte. Und auch in manch anderer Hinsicht durchschritt Raimund P. tiefe Täler.

Heute sieht er wieder Licht am Horizont. „Ich habe seit 15 Jahren keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt“, sagt er nicht ohne Stolz. Wie er einst überhaupt in die Abhängigkeit geriet? Ganz genau erklären kann P. das gar nicht. Seine Eltern seien Gastronomen gewesen. „Alkohol war bei uns ganz normal“, sagt er. Lange Zeit sei ihm selbst nicht klar gewesen, „wie abartig das alles war“.

Raimund P. seit 15 Jahren trocken

Der Wendepunkt kam, als Raimund P. eines Tages amtlicherseits zum Alkoholtest antreten musste. Das Ergebnis: 2,75 Promille, und das schon am Morgen. Für P. war es ein heilsamer Schock. „Da habe ich angefangen, mir Gedanken über mein Leben zu machen: Sauf ich mich tot, oder bin ich für meine Kinder da?“

P. erinnert sich noch ganz genau an das Datum: Am 6.6.2007 habe er um 11 Uhr ein letztes Glas Wein getrunken – und danach nie wieder Alkohol zu sich genommen. Seine Kinder seien die Motivation gewesen, Entgiftung und Therapie durchzustehen. Und: „Ich wollte diese kindliche Glücklichkeit wiederbekommen.“

„Ich habe bei einer Kollegin im Arbeitszimmer geschlafen.“

Als weiteren Erfolg in seinem Leben wertet es Raimund P., dass er seit einem Jahr wieder eine eigene Wohnung hat. Jahrelang habe er nichts gefunden, berichtet der 57-Jährige. „Ich habe bei einer Kollegin im Arbeitszimmer geschlafen.“ Jetzt, in seiner eigenen Bude, fühlt sich Raimund P. wohl. „Vor dem Fenster höre ich die Kuhglocken“, schwärmt er.

Nur finanziell sei es weiter „knapp“, meint der 57-Jährige. Materiell hat er keine großen Ansprüche, freute sich wie ein König, als er sich mit Unterstützung von „Leser helfen helfen“ eine neue Brille kaufen konnte. Beim Gespräch mit der Redaktion setzt er sie glücklich auf die Nase.

Wunsch: Ein Bett für seine neue Wohnung

Gerne würde er wieder sein eigenes Geld verdienen – wie früher in Vollzeit. Daran wollte er anknüpfen, als er nach Jahren der Arbeitslosigkeit in Hartz IV einen Helferjob bekam. Dass der mit viel körperlicher Arbeit verbunden war, störte ihn nicht. Doch Raimund P. ist klein und schmächtig – und von der Konstitution her offenbar nicht für die schweren Lasten geschaffen. Darauf führt zumindest er es zurück, dass er nach einem Jahr eine Knochenhautentzündung bekam. Es begann mit Schmerzen im Ellenbogen. „Ich habe es ein paar Jahre mit Schmerzmitteln betäubt, dann konnte ich gar nicht mehr heben.“ Später startete P. noch einmal den Versuch, halbtags zu arbeiten. „Die Knochenhautentzündung kam wieder.“ Aktuell habe er einen Minijob.

Große Wünsche hat P. nicht – aber ein nächstes „Projekt“, wie er sagt. Für seine Wohnung soll ein Bett her. Derzeit hat er auf ein altes Messing-Gestell, das noch seiner Mutter gehörte, ein paar Bretter als Lattenrost-Ersatz gelegt. Dieses Lager möchte er nun gegen etwas Gemütlicheres und Gesünderes austauschen. „Mehr brauche ich nicht.“

