Trauer um Georg Eberl aus Bad Tölz: Ein Kämpfer auf dem Eis und im Stadtrat

Von: Andreas Steppan

Lebenswerk: Das von Georg Eberl gegründete Hotel Eberl galt als Vorzeigebetrieb im Bereich des Gesundheitstourismus und wird heute von Sohn Thomas als Privatklinik geführt. (Archivfoto) © Arndt Pröhl

Georg Eberl, Meister-Kapitän des ECT 1962 und 1966, Hotelier und langjähriger SPD-Stadtrat in Bad Tölz, ist im Alter von 86 Jahren am Neujahrstag friedlich eingeschlafen.

Bad Tölz – Für viele Tölzer Eishockey-Fans ist es die Spielszene, die sie auch nach Jahrzehnten noch mit dem Namen Georg Eberl verbinden: Im Spiel um die Eishockey-Meisterschaft 1966 gegen Füssen schoss er die Scheibe vom Bully weg aus der Luft direkt ins Tor. Doch nicht nur als Kapitän der Meistermannschaft des EC Bad Tölz 1962 und 1966 ging Eberl in die Annalen ein. Später prägte er Bad Tölz als Hotelier und langjähriger SPD-Stadtrat mit. Am Neujahrstag ist er im Alter von 86 Jahren nach Angaben seiner Familie friedlich eingeschlafen.

Georg Eberl, Gründer des Kurhotels Eberl in Bad Tölz, gestorben

Georg Eberl wurde 1936 in Bad Tölz als jüngstes von fünf Kindern geboren und wuchs im Badeteil auf. Zunächst erlernte er den Beruf des Zimmermanns, danach ließ er sich zum Masseur und medizinischen Bademeister ausbilden. Mit seiner Ehefrau Ingrid, einer Diätassistentin, gründete er seinen eigenen Betrieb an der Buchener Straße. Anfang der 1980er-Jahre baute das Paar das Kurhotel Eberl. Über die Jahre hinweg passten es die Inhaber immer wieder an den Wandel der Zeit an. Aus dem Kurhotel wurde ein Sanatorium und eine stationäre Reha-Einrichtung. 2018 übergab Georg Eberl den Betrieb an seinen Sohn Thomas. Heute handelt es sich um eine Privatklinik für Psychosomatik und Psychiatrie. Der Aufbau des Unternehmens – im wörtlichen Sinne, denn Eberl packte auf den Baustellen kräftig mit an – sei in jeder Hinsicht „eine große Kraftanstrengung“ gewesen, sagt Sohn Thomas.

Sein Ehrgeiz und seine Eigenschaften als Antreiber hatten Georg Eberl in jungen Jahren auch zu seinen großen sportlichen Erfolgen verholfen. Als Spieler der Eishockey-Nationalmannschaft kam er weit herum, nahm an Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen 1960 in Squaw Valley in den USA teil – wohlgemerkt als Amateur, wie es damals üblich war. „Er war ein harter, aber fairer Spieler und ein Vorbild, für die Mannschaft, weil er immer alles gegeben hat“, sagt sein langjähriger Weggefährte Walter Riedl.

Im der Stadtrats-Politik kämpferisch, aber immer versöhnlich

Auf dem Spielfeld kamen Georg Eberl seine Statur und Durchsetzungskraft zugute. „Auf Bairisch würde man sagen, er war ein Prackl Mannsbild, heute würde man von einem Modellathleten sprechen“, sagt Willi Streicher, der nicht nur Eishockefan ist, sondern auch zusammen mit Eberl im Tölzer Stadtrat saß.

Der SPD war Georg Eberl in jungen Jahren beigetreten, wurde später Ehrenmitglied des Tölzer Ortsvereins. Dass er selbst aus eher einfachen Verhältnissen stammte, sei sicher mit ein Grund dafür, dass er nie Belange der Schwächeren der Gesellschaft aus den Augen verloren habe, meint Sohn Thomas. 1966 wurde Georg Eberl erstmals in den Stadtrat gewählt, 42 Jahre gehörte er dem Gremium – mit Unterbrechung – bis 2014 an, so lange wie kein anderer SPD-Stadtrat in der Geschichte. Zum Abschied zeichnete ihn der damalige Bürgermeister Josef Janker mit der Tölzer Bürgermedaille aus. Als „sehr aufrechten, sehr ehrlichen, den Menschen zugewandten Stadtrat“ hat Janker den Sozialdemokraten in Erinnerung. Auch in der Kommunalpolitik sei Eberl „kämpferisch“ gewesen, „aber immer versöhnlich“. Eberls eigener Ziehvater in der SPD war Ernst Thissen, später nahm er zum Beispiel seine jüngeren Fraktionskollegen Willi Streicher oder Camilla Plöckl unter seine Fittiche, die ihn beide als „Vorbild“ bezeichnen und sich an die Fraktionssitzungen in Eberls Kurhotel erinnern.

Trauer um Georg Eberl: Dem Tölzer Eishockey bis zuletzt verbunden

Oft wurde Eberl als politische „Stimme des Badeteils“ bezeichnet. Das führte nebenbei auch zur spöttischen Bezeichnung einer baulichen Verkehrsbremse in der Buchener Straße als „Eberl-Warze“. Insgesamt habe sich der Hotelier stets für „die Zukunft des Tourismus“ eingesetzt, sagt Streicher. Dass der SPD-Stadtrat aufs Badeteil fokussiert gewesen sei, hält Janker für „zu kurz gegriffen“. Eberl habe „die ganze Stadt im Blick gehabt“. Dafür dass er das Ohr nahe am Bürger hatte, sorgte auch seine Massagepraxis. Unter Eberls ausgesprochen großen und starken Händen habe „jeder die Wahrheit gesagt“, sagt Streicher scherzhaft.

Kampfgeist bescheinigten Eberl auch immer wieder die Ärzte. In den vergangenen Jahren hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, rappelte sich aber teils wider Erwarten immer wieder auf. Das Tölzer Eishockey begleitete er weiter mit Herzblut – solange es ging, gerne live im Eisstadion. Auch das Tagesgeschehen verfolgte er wissbegierig, lokale Neuigkeiten genauso wie die Politik in den USA, wohin zwei seiner Schwestern ausgewandert waren. Eberl hinterlässt seine Frau, drei Kinder und vier Enkel.

