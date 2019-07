Nachts in Tölz: 16-Jähriger betrunken hinterm Porsche-Steuer auf Fußweg unterwegs

Ein Jugendlicher (16) schnappte sich nachts das Auto seines Vaters. Weit kam er damit jedoch nicht. In Kochel gab es einen ähnlichen Fall.

Bad Tölz - Dieser „Ausflug“ wird erhebliche Konsequenzen haben: Ein Jugendlicher (16) schnappte sich am Mittwoch um kurz nach Mitternacht den Porsche seines Vaters, um mit seinem ebenfalls minderjährigen Freund eine Freundin in Tölz zu besuchen, berichtet die Polizei.

Die Burschen fuhren mit dem Porsche auf dem Fußweg vom Oberen Griesfeld zur Akeleistraße unter dem sogenannten „Kamelbuckel“. Als sie in die Akeleistraße einbogen und rangierten, blieb das hintere rechte Rad im Wasserlauf der Wiese hängen. Nachbarn, welche den Unfall mitbekommen hatten, verständigten die Polizei, welche die Burschen erwischte und gleich an Ort und Stelle einen Alkoholtest durchführte. Da der Wert bei dem 16-Jährigen bei über 1,1 Promille lag, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Der Porsche musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro, heißt es im Pressebericht. Die beiden Jugendlichen wurden nach der Unfallaufnahme an die Erziehungsberechtigten übergeben. Sie – und eventuell auch der Vater, dem der Porsche gehört – müssen sich für diesen „Ausflug“ juristisch verantworten.

Ähnliches passierte am Kesselberg

Einen ähnlichen Fall meldete die Polizei Kochel am Mittwochabend. Auch am Kesselberg war ein junger Mann ohne Führerschein in einem Auto unterwegs. Dem 17-Jährigen sei wohl langweilig gewesen, heißt es im Bericht, deshalb habe er sich „aus Abenteuerlust“ das Auto des Vaters, einen VW, genommen, um eine Spritztour am Kesselberg zu machen. Da der Pkw keine Kennzeichen hatte, fiel er einer Zivilstreife auf. Die Beamten stellten fest, dass der junge Mann keinen Führerschein hat. Zudem verfügte das Auto weder über Zulassung noch Kennzeichen und gültige Haftpflichtversicherung. Den Jugendlichen erwartet nun eine Strafanzeige wegen dieser Verstöße. Die Weiterfahrt wurde natürlich unterbunden

